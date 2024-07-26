8.4 مليارات درهم أرباح بنك أبوظبي الأول في النصف الأول

حقق بنك أبوظبي الأول صافي أرباح خلال النصف الأول من عام 2024، بقيمة 8.4 مليارات درهم، ووصلت الإيرادات إلى 15.7 مليار درهم، بنمو نسبته 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس نجاح الاستراتيجية التنموية التي ينتهجها البنك. وبلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 10 مليارات درهم، بنمو نسبته 15% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغ صافي الأرباح في الربع الثاني من العام 4.3 مليارات درهم، بينما سجلت الإيرادات التشغيلية 7.8 مليارات درهم.

وجاءت النتائج القوية التي حققها بنك أبوظبي الأول، مدعومة بنمو ملحوظ في مصادر الإيرادات بفوائد، والإيرادات من غير الفوائد، بفضل زخم الأعمال ونمو صافي هامش الفوائد، إضافة إلى تنوع مصادر الدخل، حيث أسهم الدخل غير الممول بنسبة 38% من إيرادات المجموعة، مقارنة مع 35% في النصف الأول من 2023.

ووصل إجمالي موجودات البنك في نهاية شهر يونيو 2024، إلى 1.2 تريليون درهم. وسجلت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي نمواً ملحوظاً لتصل إلى 513 مليار درهم، ما يعكس تنامي الطلب وزيادة الحصة السوقية للبنك ضمن الدول والقطاعات الرئيسة.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 17.3%، في حين بلغت هذه النسبة 18.1% للربع الثاني من العام، ما يؤكد التزام البنك بمواصلة العمل على تقديم قيمة مضافة للمساهمين. كما حافظ البنك على ركائز قوية للميزانية العمومية، بفضل قوة السيولة وبلوغ معدل تغطية السيولة 152%، واستمرار أداء وجودة الموجودات مع نسبة مستقرة للقروض المتعثرة عند 3.7%. وسجل البنك كفاءة عالية في العمليات التشغيلية، تجسّدت في وصول نسبة الكُلفة إلى الإيرادات إلى 24.4% مع نهاية شهر يونيو من عام 2024.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني: «يؤكد بنك أبوظبي الأول مكانته الرائدة على مستوى القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تحقيقه نتائج متميّزة في الربع الثاني ومجمل النصف الأول من عام 2024، حيث سجل صافي الأرباح والإيرادات 8.4 مليارات درهم، و15.7 مليار درهم على التوالي».

وأضافت: «تأتي هذه النتائج مدعومة بشبكة الأعمال الدولية التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول، حيث يواصل الاستفادة من الفرص المتاحة حول العالم، وتوسيع الأسواق التجارية، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية الطموحة وأهداف البنك في تعزيز النمو والمرونة».

• 513 مليار درهم حجم القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي.