40.5 مليار درهم صافي أرباح 15 بنكاً وطنياً في النصف الأول

ارتفع صافي أرباح 15 بنكاً وطنياً مدرجة في أسواق المال المحلية، إلى 40.5 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية، وتمتعها بإيرادات قوية، وسيولة مرتفعة، مستفيدة من ازدهار الاقتصاد الوطني.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024، زادت بـ13.8% أو ما يعادل 4.9 مليارات درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 35.6 مليار درهم.

وحققت بنوك دبي، ارتفاعاً في الأرباح الصافية خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة بلغت 12.9%، لتصل إلى 22.7 مليار درهم، مقابل 20.1 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2023.

واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني، على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية، بعدما حقق 13.8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع بـ12%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع البنك الزيادة في الأرباح إلى عوامل عدة، من بينها نمو القروض والأداء الإيجابي لوحدته مصرف «الإمارات الإسلامي».

وحقق مصرف الإمارات الإسلامي أعلى أرباح نصف سنوية له على الإطلاق، حيث ارتفعت أرباحه بـ37%، لتصل إلى 1.7 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري. ويرجع هذا الأداء المتميّز إلى المستويات العالية للدخل المموّل وغير الممول على حد سواء، ما يؤكد مواصلة المصرف السير على مسار النمو المستمر. وشهد إجمالي الدخل تحسناً ملحوظاً بنسبة 15% ليصل إلى 2.7 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية بـ40%.

وحقق بنك دبي الإسلامي، أرباحاً صافية بلغت في النصف الأول من عام 2024، 3.38 مليارات درهم، بنمو 8.6%، مقابل 3.11 مليارات درهم في الفترة المقابلة من 2023.

وارتفع صافي أرباح بنك دبي التجاري في النصف الأول من العام الجاري، بـ18.5% لتصل إلى 1.45 مليار درهم، مقارنة بصافي ربح قدره 1.22 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2023.

وذكر البنك أنه نتج عن النمو القوي في القروض بالنصف الأول من عام 2024، نتائج قوية لصافي إيرادات الفائدة، مدعومة بالدخل غير الممول، وانخفاض كُلفة المخاطر التي عوضت ارتفاع النفقات ورسوم ضريبة الشركات. وواصلت أسعار الفائدة المرتفعة في السوق العالمية الإسهام في تحقيق نتائج قوية لصافي إيرادات الفائدة.

وحقق بنك المشرق صافي أرباح بأربعة مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 3.5 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2023 وبنسبة نمو 14%.

إلى ذلك، تميّز النصف الأول من عام 2024 بأداء مالي قوي للبنك التجاري الدولي، حيث حقق البنك زيادة بـ14% على أساس سنوي في صافي الأرباح قبل الضريبة، بحيث ارتفع من 78.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023 إلى 89.9 مليون درهم للنصف الأول من عام 2024.

وسجل مصرف عجمان صافي ربح نصف سنوي غير مسبوق قدره 216 مليون درهم، بزيادة قدرها 111%، مدعوماً بصافي ربح كبير قدره 108 ملايين درهم في الربع الثاني من عام 2024. ويعود ذلك إلى زيادة بنسبة 12% في إجمالي الدخل التشغيلي، ليصل إلى 813 مليون درهم، مقارنة بـ729 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023، وتحقيق صافي دخل تشغيلي قدره 428 مليون درهم، بزيادة قدرها 2%.

وسجل البنك العربي المتحد، أرباحاً صافية (بعد الضرائب) قدرها 139 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بصافي أرباح 121 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 15%.

وحقق بنك الشارقة صافي أرباح بقيمة 170 مليون درهم بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بقيمة 143 مليون درهم بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب الرصد، بلغت أرباح خمسة بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 16.8 مليار درهم بزيادة بمقدار 12% مقارنة بنحو 15 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ صافي أرباح بنك أبوظبي الأول 8.4 مليارات درهم، مرتفعاً بـ3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونما صافي أرباح «أبوظبي التجاري» بـ28% ليصل إلى 5.02 مليارات درهم.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في صافي أرباحه بنسبة 30% في النصف الأول، لتبلغ 3.03 مليارات درهم، مقارنة مع 2.33 مليار درهم خلال النصف الأول لعام 2023.

وزاد صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي بذات الفترة من العام الجاري بنسبة 25.8% لتصل إلى 622.4 مليون درهم مقارنة بـ 494.6 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق.

وزادت أرباح بنك أم القيوين الوطني بنسبة 11.8% إلى 285.4 مليون درهم بذات الفترة من العام الجاري مقارنة مع صافي ربح قدره 255.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2023.