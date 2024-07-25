دبي تعزّز مكانتها العالمية في قطاع فعاليات الأعمال

عزّزت دبي من مكانتها العالمية الرائدة في استضافة فعاليات الأعمال، بعد فوزها خلال النصف الأول من العام الجاري بـ175 ملف استضافة، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث من المتوقع أن تجذب هذه الفعاليات أكثر من 92 ألف وفد مشارك خلال السنوات المقبلة. وسيسهم ذلك في استضافة مجموعة مميزة من الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية وبرامج السفر التحفيزية خلال السنوات المقبلة حتى عام 2028 في نمو قطاع السياحة وترسيخ اقتصاد دبي القائم على المعرفة.

ويؤكد هذا الإنجاز أهمية قطاع فعاليات الأعمال لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وأن تكون من ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

يُذكر أن «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات إلى المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كثف جهوده وعمل بشكل وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وخبراء القطاع، وأعضاء برنامج السفير، لتقديم ملفات استضافة متكاملة وشاملة، وهو ما أسفر عن الفوز بها.

وتم خلال الأشهر الماضية تسليط الضوء على القدرات والإمكانات التي تتمتع بها الإمارة وسجلها الحافل في تنظيم المؤتمرات، حيث صنفتها الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (إيكا) بالمركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط، من حيث عدد اجتماعات الجمعيات التي استضافتها خلال عام 2023، كما صنفت من قبل «Cvent» كأفضل وجهة للاجتماعات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حقق قطاع فعاليات الأعمال المزيد من الإنجازات التي تسهم في نمو قطاع السياحة والتنمية والاقتصاد القائم على المعرفة وغيرها من القطاعات الرئيسة، وهو ما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، والوجهة المفضلة لاستضافة فعاليات الأعمال المميزة، إلى جانب تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لجعلها مدينة عالمية للأعمال والترفيه».

وأضاف الخاجة: «يتزايد إدراك المؤسسات والجمعيات والمنظمات في مختلف دول العالم بأهمية عقد اجتماعاتها وفعالياتها في دبي، ويتضح ذلك في عدد عروض الاستضافة التي فازت بها الإمارة خلال النصف الأول من عام 2024. وسيشارك في الفعاليات والاجتماعات المقبلة، مجموعة من أصحاب القرار والملهمين وروّاد الأعمال والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة وتنمية القطاعات الرئيسة والانتقال بها إلى مستويات متقدمة».

وتتزايد شهرة دبي كوجهة مثالية لإقامة فعاليات الأعمال والمؤتمرات بفضل ما توفره من عروض تناسب مختلف الميزانيات ووجود مجموعة كبيرة من الفنادق العالمية، إضافة إلى ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، ومنشآت عالية المستوى لعقد الاجتماعات والمؤتمرات، وما تتميز به من تسهيلات وخدمات للسفر.

وتشمل أبرز الفعاليات التي تم الفوز بها خلال النصف الأول من العام الجاري: (Modicare Advisors Incentive 2024)، و(مؤتمر Vkusno i Tochka 2024)، وقمة الزراعة التقنية العالمية، والرحلة التحفيزية لشركة «أوبو OPPO 2025».

كما تم الفوز باستضافة اجتماعات ومؤتمرات عدة مميزة أخرى مثل: مؤتمر رابطة القطن الدولية 2025، ومؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات «أورام الرأس والرقبة 2025»، ومؤتمر «WCAWorld دبي 2025»، والمؤتمر العالمي لطب الأنف 2028.

وتواصل دبي، تعزيز مكانتها كمركز عالمي لاستضافة الفعاليات والاجتماعات، حيث أسهم التطور السريع لاقتصادها القائم على المعرفة في الإمارة، والتركيز على الابتكار في جذب أبرز الفعاليات في العالم على مدار العام.

كما جرى في النصف الأول من عام 2024، إجراء مجموعة من الحملات الترويجية الخارجية العالمية، وكذلك شاركت الإمارة في عدد من المعارض مثل «إيمكس فرانكفورت». كما ستشارك في «إيمكس أميركا» المقبل الذي سيعقد من 8 إلى 10 أكتوبر في لاس فيغاس، ومعرض «آي بي تي إم ورلد IBTM World» في برشلونة من الفترة 19 حتى 21 نوفمبر.

استكشاف دبي

يعمل مكتب «فعاليات دبي للأعمال» بشكل وثيق مع الشركاء لدعوة واستضافة وفود ومنظمي الاجتماعات من جميع أنحاء العالم، لإعطائهم الفرصة لاستكشاف المدينة والتعرّف إلى إمكاناتها ومقوماتها الرائعة، والتي تسهم في نمو قطاع فعاليات الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة.

• الفعاليات تجذب أكثر من 92 ألف وفد مشارك خلال السنوات المقبلة.