العربية للطيران تضيف المالديف إلى شبكة وجهاتها العالمية

أعلنت "العربية للطيران"،اليوم عن إطلاق رحلات جديدة مباشرة بين الشارقة وجزر المالديف الخلابة. وتنطلق الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار فيلانا الدولي في ماليه يومياً اعتباراً من 27 أكتوبر 2024. وتؤكد هذه الخطوة التزام الناقلة بتعزيز خيارات السفر الجوي الاقتصادي حول العالم وتزويد المسافرين بخيار مثالي للسفر إلى واحدة من أشهر الوجهات السياحية في منطقة جنوب آسيا.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، عادل العلي: "يسر العربية للطيران الإعلان عن إضافة واحدة من أهم الوجهات السياحية الساحرة إلى شبكة وجهات الشركة المتنامية. ويؤكد إطلاق الرحلات المباشرة إلى جزر المالديف التزامنا الدائم تجاه المسافرين بتقديم المزيد من خيارات القيمة المضافة وتقديم تجربة سفر من مطار الشارقة إلى عدد من أروع الوجهات حول العالم".

وتعتبر المالديف واحة استوائية في قلب المحيط الهندي، وتعتبر مقصداً سياحياً عالمياً بفضل شواطئها البيضاء النقية، ومياهها الصافية، وامتلاكها بيئة بحرية استثنائية في تنوعها. وتوفر المالديف للزوار خيارات مدهشة لإقامة ساحرة سواء كانوا يتطلعون لاستكشاف الشعاب المرجانية أو الاسترخاء على الشواطئ المشمسة.

وتشغل "العربية للطيران" أسطولاً من طائرات "الإيرباص A320 وA321"، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. وتم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة.