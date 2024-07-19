شراكة بين «دبي المالي العالمي» و«نوسانتارا»

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، إبرام شراكة استراتيجية مع «هيئة العاصمة نوسانتارا» الإندونيسية، من خلال توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن في إمارة دبي، في خطوة تمثل محطة بارزة من تعزيز التعاون المالي الدولي بين دولة الإمارات وإندونيسيا. وحددت مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون يهدف إلى تعزيز المصالح المتبادلة، والارتقاء بمركز «نوسانتارا» المالي في العاصمة «نوسانتارا». وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات في إطار عمليات المركز المالي الدولي، بما في ذلك الأطر التنظيمية، ونماذج الأعمال لتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار، وتطوير آليات تُمكّن الكيانات من مركز دبي المالي العالمي ومركز «نوسانتارا» المالي - في نهاية المطاف - من إنشاء عمليات تجارية مسجلة لدى كل منهما.