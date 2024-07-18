«طيران الإمارات» تفتتح متجراً جديداً للمبيعات في هونغ كونغ

افتتحت «طيران الإمارات» رسمياً متجرها للمبيعات في هونغ كونغ، في خطوة مهمة في مسيرتها التوسعية في المدينة، لافتة إلى أن المتجر الجديد هو الأول للناقلة في منطقة الشرق الأقصى، وذلك في إطار خططها التي سيتم تطبيقها على مراحل في المنطقة وضمن شبكة الناقلة العالمية.

وشهد افتتاح متجر المبيعات الشيخ سعود المعلا، القنصل العام لدولة الإمارات في هونغ كونغ، ونائب رئيس أول العمليات التجارية في «طيران الإمارات» لمنطقة الشرق الأقصى، أورهان عباس، ومدير «طيران الإمارات» في هونغ كونغ، سلطان الريامي.

وقال أورهان عباس: «تحظى هونغ كونغ بأهمية استراتيجية كبيرة لـ(طيران الإمارات)، ونهدف من خلال افتتاح أول متجر للمبيعات في الشرق الأقصى إلى تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين معنا، ومنحهم أفضل خدمة في كل خطوة من رحلتهم».

وبحسب «طيران الإمارات»، يقع المتجر على مساحة 1500 قدم مربعة، ويوفر بيئة مريحة، لإنجاز ترتيبات سفر المتعاملين في مكاتب خدمة مخصصة تلبي حجوزات الطيران، وإصدار التذاكر.