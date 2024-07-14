«سياحة عجمان» تطلق برنامج تدريب صيفي للشباب

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان انطلاق برنامج التدريب الصيفي «سياحة في الذات» الذي يمتد طوال يوليو 2024.

وأفادت الدائرة بأن البرنامج يهدف إلى توفير فرص تعليمية متميزة للشباب، وتفعيل المبادرات التي تسهم في اكتساب المعارف والمهارات والسلوكيات الضرورية لمختلف التخصصات.

ويعد برنامج «سياحة في الذات» فرصة فريدة للمشاركين للتدرّب في مجموعة متنوعة من التخصصات المهمة مثل: «التسويق والترويج» الذي يتيح للمشاركين تعلم استراتيجيات التسويق الفعالة، وتقنيات الترويج التي تساعد في جذب مزيد من الزوار والسياح إلى عجمان، إضافة إلى «السياحة والضيافة»، حيث سيكتسب المتدربون المهارات اللازمة لتقديم أفضل خدمات السياحة والضيافة، مع التركيز على تحسين تجربة الزوار، و«التصميم الجرافيكي» الذي يتيح تدريب المشاركين على أحدث تقنيات التصميم الجرافيكي وكيفية استخدامها في الحملات الترويجية والتسويقية، فضلاً عن «إدارة الموارد البشرية» لفهم أسس إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف والتدريب وتطوير الأداء، و«القانون العام» الذي سيتيح تقديم تدريب في الأسس القانونية التي تحكم الأعمال والسياحة، وأخيراً «المحاسبة» لتعليم المشاركين أساسيات المحاسبة وكيفية إدارة الحسابات والميزانيات في القطاع السياحي.

وقال المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، محمود خليل الهاشمي: «نحن ملتزمون بتوفير فرص تعليمية متميزة لشبابنا من خلال برامج تدريبية مبتكرة». وأضاف: «(سياحة في الذات) ليس برنامج تدريب فقط، بل هو رحلة لاكتشاف القدرات وتطوير المهارات التي ستسهم في بناء مستقبل أفضل لمجتمعنا واقتصادنا المحلي، ونحن نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة للنجاح في مجالاتهم وتطوير كفاءاتهم بما يتماشى مع (رؤية عجمان 2030)».

وتابع الهاشمي: «يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجيتنا لتعزيز التعليم والتدريب المهني، وتشجيع الشباب على الانخراط في القطاعات الحيوية التي تسهم في التنمية المستدامة للإمارة، فنحن نؤمن بأن الاستثمار في تطوير قدرات الشباب هو استثمار في مستقبل عجمان».

ويعد برنامج «سياحة في الذات» جزءاً من الجهود المستمرة لدائرة التنمية السياحية في عجمان لتعزيز قطاع السياحة ودعمه، من خلال تأهيل كوادر وطنية قادرة على تقديم أفضل الخدمات السياحية، والارتقاء بتجربة الزوار إلى مستويات جديدة.