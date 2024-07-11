"إمارات" توقع أول اتفاقية مع "طيران الإمارات" ضمن مطار آل مكتوم

وقعت مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" اتفاقية شراكة مع مجموعة طيران الإمارات، وذلك لتزويد أسطول الناقلة بالوقود في مطار آل مكتوم الدولي.

وتأتي هذه الاتفاقية التي تُعتبر الأولى من نوعها بين "إمارات" وطيران الإمارات ضمن مطار آل مكتوم، في إطار التعاون القائم منذ عقودٍ ، حيث تُعتبر طيران الإمارات من أقدم عملاء "إمارات" كناقلة جوية وطنية رئيسية في إمارة دبي.

ويشكل إبرام هذه الاتفاقية الجديدة محطة جديدة من محطات التعاون بين إمارات وطيران الإمارات في إطار الشراكة الراسخة والمتنامية بين الجانبين، حيث تعكس ثقة طيران الإمارات كأحد أبرز وأهم عملاء مؤسستنا بجودة منتجات امارات البترولية وخدماتها المتميزة والمتنوعة طوال السنوات الماضية.

وتُزاول "امارات" منذ عدة عقود نشاطها في نقل وتزويد وقود الطائرات في مطارات دبي من خلال شراكاتها مع طيران الإمارات وعدد من الشركاء الدوليين المتخصصين في هذه المجالات.