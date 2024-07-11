«ناسداك دبي» ترحب بـ 3 إصدارات صكوك من إندونيسيا

رحّبت بورصة ناسداك دبي بثلاثة إصدارات لصكوك صادرة من قِبل جمهورية إندونيسيا (بيروساهان بينربيت إس بي إس إن إندونيسيا III)، بقيمة إجمالية تبلغ 2.35 مليار دولار أميركي، في إطار برنامجها لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 35 مليار دولار أميركي.

وعززت هذه الصكوك مكانة دبي مركزاً محورياً في العالم لإدراج الصكوك، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 96.39 مليار دولار أميركي، فضلاً عن تعزيز العلاقات الوثيقة بين دبي وإندونيسيا.

وتشمل إدراجات الصكوك الثلاثة شهادات ائتمان بقيمة 750 مليون دولار أميركي مستحقة في عام 2029، وشهادات ائتمان بقيمة مليار دولار أميركي مستحقة في عام 2034، إلى جانب شهادات ائتمان عبارة عن صكوك خضراء بقيمة 600 مليون دولار أميركي تُستحق في عام 2054. ويعكس إدراج الصكوك مكانة إندونيسيا كأحد المصدرين الرئيسين للصكوك في البورصة، مع 20 إدراجاً بقيمة تبلغ 24.1 مليار دولار. وقرع سفير إندونيسيا لدى دولة الإمارات، حسين باجيس، جرس افتتاح جلسة التداول، إلى جانب الملحق المالي في السفارة الإندونيسية في أبوظبي ممثّلاً عن حكومة إندونيسيا، إيكو إن إم سابوترو، والرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي.

وقال باجيس: «استقطبت هذه الإصدارات اهتماماً واسعاً من مختلف أنواع المستثمرين والمناطق الجغرافية، ما يعكس الجاذبية الاستثمارية القوية والثقة العالية باقتصاد إندونيسيا وأسسه الصلبة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي: «يعكس الطلب القوي على هذه الإصدارات ثقة المستثمرين الدوليين بأسواق المال في دبي، ما يدل على التزام (ناسداك دبي) بتوفير منصة قوية لمصدّري الصكوك والمستثمرين».