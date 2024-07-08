«مربان».. تداول يزيد على 1.5 مليار برميل خلال الربع الثاني

سجلت «بورصة إنتركونتيننتال» معدل تداول قياسياً في العقود الآجلة لخام «مربان» خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ أكثر من 1.5 مليون عقد، أي ما يعادل 1.5 مليار برميل من «مربان»، خام النفط القياسي لإنتاج أبوظبي من النفط منخفض الكربون، بزيادة تتجاوز 160% منذ بداية عام 2024، وفق بيان صحافي صدر أمس. وقال البيان: «سجلت عقود (مربان) الآجلة خلال يونيو تداولاً قياسياً في عدد من أيام التداول، إذ شهد 10 يونيو 2024 تداولاً قياسياً لـ57 ألفاً و300 عقد، أي ما يعادل 57.3 مليون برميل».

وأظهرت الأرقام الصادرة عن «بورصة إنتركونتيننتال» أن متوسط حجم التداول اليومي لعقود «مربان» الآجلة خلال يونيو بلغ رقماً قياسياً وصل إلى 31 ألف عقد، أي ما يعادل 31 مليون برميل، إذ يعادل كل عقد من عقود خام مربان الآجلة 1000 برميل.

ومنذ بدء التداولات في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، تم تداول 7.4 مليارات برميل من خام «مربان»، وتسليم 267 مليون برميل من «مربان» عبر تداولات «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة».

وقام أكثر من 160 مشاركاً بالتداول في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» من مناطق آسيا والولايات المتحدة، وأوروبا والشرق الأوسط. ويشكل «مربان» خام النفط الرئيس لدولة الإمارات الذي تُنتجه «أدنوك» لتلبية الطلب العالمي، ويعد واحداً من أقل الخامات العالمية من حيث مستوى الانبعاثات الكربونية، كما يعد خاماً خفيفاً تنفرد دولة الإمارات بإنتاجه ويتميز بخصائصه الفريدة.