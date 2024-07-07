الناتج المحلي الإجمالي لعُمان يرتفع 0.8%

سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان، في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2024 ارتفاعاً بنسبة 0.8% ليصل إلى 10 مليارات و442 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، التي سجلت 10 مليارات و362 مليوناً و700 ألف ريال عُماني.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان أظهرت أن أنشطة النفط الخام بلغت مليارين و996 مليون ريال عُماني، منخفضة بنسبة 4.4%، فيما انخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 0.1%، مسجلة 524 مليوناً و400 ألف ريال عُماني. بدورها، ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9%.