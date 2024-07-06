7 مواطنين ضمن قائمة تعيينات إدارية عليا في «مجموعة الإمارات»  

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، عن قائمة من التعيينات الجديدة في مناصب إدارية عليا في مجموعة الإمارات، في إطار المساعي لدعم النمو وتعزيز فريقها القيادي.

وتتضمن قائمة الترقيات والتعيينات العليا سبعة مواطنين إماراتيين، طوّر العديد منهم مسيرتهم المهنية في مجموعة الإمارات عبر العديد من الوظائف والأدوار، ويواصلون الاضطلاع بدور محوري في نجاح مسيرة المجموعة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تعكس هذه التعيينات حجم أعمالنا الكبير وطموحاتنا المتزايدة للمرحلة المقبلة، ويسعدني أننا تمكّنا من شغل هذه الأدوار بالاعتماد على كوادرنا الداخلية، بما يتضمن مجموعة من الكفاءات الوطنية الإماراتية».

وأضاف سموه: «ستواصل مجموعة الإمارات استثماراتها لترسيخ مكانتها الريادية كجهة العمل المفضلة لأفضل المواهب والكفاءات في الصناعة، لتقديم منتجات وخدمات رائدة عالمياً، وتجسيد رؤية دبي لتكون دائماً الرقم واحد في جميع المجالات».

وشملت التعيينات اعتباراً من الثامن من يوليو الجاري، علي مبارك الصوري الرئيس التنفيذي للمشتريات والمرافق، وأحمد صفا رئيس قسم الهندسة والصيانة، وبدر عباس نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، والكابتن مارك بيرتونوود نائب رئيس أول دائرة عمليات الشبكات والسلامة التشغيلية، ومصطفى كرم نائب رئيس أول دائرة شؤون العملاء ومراقبة الخدمة، ويوسف محمد علي نائب رئيس أول دائرة المشتريات والخدمات اللوجستية، ديفيد بروز نائب رئيس أول شؤون السياسات الجوية وصناعة الطيران، وديفاراجان سرينيفاسان نائب رئيس أول إدارة المرافق والأصول، ومحمود الخاجة نائب رئيس أول إدارة وإصلاح المواد، وويل لوفبيرج نائب رئيس أول الشؤون الدولية والحكومية.

بينما تشمل التعيينات اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل: شهريار نوابي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات، ومحمود أمين نائب رئيس أول دائرة المشاريع الهندسية ومشتريات الطائرات.