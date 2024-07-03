شراكة تتيح لـ «سيدات أعمال أبوظبي» تطوير تجارتهن الإلكترونية عبر «سيين»

وقّع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع منصة «سيين» الرقمية، تهدف إلى تعزيز الشمولية والتبادل التجاري الرقمي عبر أعمال ومشاريع أعضاء المجلس، وتوفير تجربة متميزة لتسويق وترويج المنتجات عبر الإنترنت.

وقالت عضو مجلس الإدارة في مجلس سيدات أعمال أبوظبي، شيخة النويس: «تنسجم شراكتنا مع منصة (سيين) مع حرصنا المتواصل على تحفيز سيدات ورائدات الأعمال المبتكرات والمبدعات، ودفعهن نحو تطوير أعمالهن ومشاريعهن عبر دخول عالم التجارة الإلكترونية. كما يحرص المجلس على توفير بيئة أعمال متكاملة وذكية لمجتمع سيدات الأعمال، لمنحهن تجربة تسويقية وترويجية مبتكرة عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية، من أجل تيسير أعمالهن وتعزيز نموها وازدهارها، وذلك بما يواكب توجهات إمارة أبوظبي نحو التوسع في الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل».

من جانبها، قالت مؤسسة ورئيسة منصة «سيين» الرقمية، ميثاء الكثيري، إن «هذه الشراكة التي تجمع بين منصة (سيين) ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، ستعزز من حضور المرأة عبر جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية المستدامة».

وأضافت: «توفر منصة (سيين) مجموعة خدمات تمكن التجار والتاجرات في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات من الوصول إلى العالمية. كما تعكس تلك الشراكة التزامنا بتوفير بيئة مناسبة لدعم نمو وازدهار الأعمال التجارية محلياً ودولياً».

وستحظى عضوات «مجلس سيدات أعمال أبوظبي»، بموجب المذكرة، بفرصة الانضمام إلى منصة «سيين» لمدة شهر واحد مجاناً في البداية، واشتراك مجاني لمدة عام كامل لعضوات المجلس من فئة أصحاب الهمم، ومن ثم الحصول على خصم بنسبة 50% على أسعار الاشتراك في المنصة بعد انتهاء فترة التجربة. وتتضمن منصة «سيين» الرقمية موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً، وتم تصميمها للارتقاء بتجربة التسوق عبر الإنترنت وتسهيلها بشكل فائق، مع التركيز على التميز في الخدمة وراحة المستخدم. كما تدعم المنصة بشكل خاص تجار المنازل والأفراد من أصحاب الهمم والتجار المحليين.