«أبوظبي للمطابقة» يُعلن عن أول مختبر لجودة العسل ومنتجاته

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالتعاون مع شركة «M42» عن إطلاق أول مختبر لجودة العسل ومنتجاته على مستوى الدولة، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات الإماراتية للخارج، وحماية المستهلكين من الغش.

وقال المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي في «مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة»، عبدالله حسن المعيني، في مؤتمر صحافي أمس: «يستهدف المجلس دعم البنية التحتية للفحص، بهدف تعزيز القطاع الصناعي، وذلك عبر تقديم خدمات عدة تتضمن دراسات فنية ومختبرية، ما يساعد القطاع الصناعي على تطوير منتجاته، ويدعم تسويق هذه المنتجات خارج الدولة، فضلاً عن دعم جهود البحث والتطوير».

وأضاف أن «بعض الدول تطلب توافر اشتراطات معينة في العسل ومنتجاته، بما يضمن تلبيتها للمعايير العالمية»، مشيراً إلى أهمية منتجات العسل في ضوء ارتفاع أسعارها، فضلاً عن استخدامها بشكل واسع، الأمر الذي يدعم التحقق من سلامتها وارتفاع جودتها لضمان سلامة المستهلكين، والتحقق من استيفاء جميع المنتجات في الدولة للمعايير والمواصفات المعتمدة.

وتابع: «أتاح المجلس خدمات المختبر الجديد بالفعل للشركات والأفراد المستهلكين الذين يرغبون في التحقق من جودة العسل، كما تشمل أعمال المختبر مختلف أنواع العسل المحلي والمستورد»، لافتاً إلى الدور الاقتصادي المهم للعسل ومنتجاته، من حيث الشركات المنتجة والعائلات المواطنة التي تعتمد على المناحل في أنحاء الدولة. وقال: «العسل من المنتجات المهمة في الاقتصاد المحلي، كما يحمل قيمة ثقافية واقتصادية فريدة في دولة الإمارات، ويضاهي التمر في أهميته».

وأوضح: «نستهدف من خلال تأسيس منشأة متطورة لاختبار العسل، دعم المنتجين المحليين، وتعزيز أهمية منتجات العسل في أبوظبي ودولة الإمارات عموماً على مستوى العالم، إضافة إلى المحافظة على أعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات، حيث تضمن هذه المبادرة تلبية المعايير المحلية والدولية، بما يعزز الثقة بين المستهلكين ومختلف الأطراف المعنية».

وأكد المعيني أن المختبر يستخدم تقنيات متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن كفاءة ودقة عمليات الاختبار، والتحقق من خلو المنتج من أي إضافات أو ملوثات، أو محاولات غش، كما يتضمن فحوصاً متطورة للغاية نادراً ما نجدها في أي مختبرات أخرى.

وكشف المعيني أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أجرى أكثر من 350 ألف فحص خلال العام الماضي في مجالات عدة، فيما من المتوقع أن تنمو خدمات الفحص التي يقدمها خلال العام الجاري بنسبة تفوق 30%، لاسيما بعد أن أجرى المجلس أكثر من 200 ألف فحص خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 ضمن مجالات عدة مثل مواد البناء، والزراعة، والصناعة، والمياه، والأدوية.

وأشار إلى أن المجلس لا يجري فقط خدمات الفحص، بل يقدم أيضاً الاستشارات الفنية للشركات والمصنعين وبرامج التدريب، لمساعدة الشركات على تطوير منتجاتها وخدماتها، من خلال برامج التدريب، بالاستفادة من الخبرات المختلفة فضلاً عن إصدار خدمات المطابقة للمنتجات ومجالات البحث والتطوير.

من جانبه، قال نائب أول للرئيس للعمليات في شركة «M42» للرعاية الصحية، البراء الخاني، إن «الشراكة مع مجلس الجودة والمطابقة تأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يساعد في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتبني الذكاء الاصطناعي في الإمارات، بهدف دعم الاقتصاد المحلي، من خلال ضمان مطابقة المنتجات مثل العسل لأرقى معايير الجودة، للمساهمة بشكل غير مباشر في حماية صحة الأفراد والمجتمعات والنظم البيئية ككل».

. المجلس أجرى 200 ألف فحص خلال النصف الأول من 2024 في مجالات عدة، ويتوقع نمو خدمات الفحص بنسبة تفوق 30%.