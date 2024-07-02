شراكة بين «جافزا» و«إيتون» لبناء مجمع مستدام

أبرمت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) وشركة «إيتون» العالمية المتخصصة في إدارة الطاقة الذكية، أمس، اتفاقية لبناء مجمّع مستدام جديد، يجمع بين المهام التجارية والصناعية والداعمة لشركة «إيتون» في دبي، مع توفير القدرة على النمو في المستقبل.

وسيعمل المشروع على توسيع قدرات «إيتون» في مجالات البحث والهندسة والتصنيع، ويهدف إلى تعزيز قدرات دبي بشكل ملحوظ في التصنيع المتقدم للمكونات الكهربائية والإلكترونية اللازمة لتوفير طاقة آمنة وفعّالة لصناعات عدة، بما في ذلك مراكز البيانات والمباني والطاقة الشمسية.

وسيبدأ بناء المنشأة التي تزيد مساحتها على 500 ألف قدم مربعة في عام 2025، بينما من المتوقع اكتمالها في عام 2026. وإضافة إلى التصنيع، ستضم المنشأة مرافق للبحث والتطوير، فضلاً عن مركز حديث مخصص للتصنيع المستدام وإدارة الطاقة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وسيوفر المشروع نحو 700 وظيفة، تراوح بين وظائف الهندسة عالية المهارة، ووظائف التصنيع المتقدمة.

وفي كلمة له خلال مراسم التوقيع، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «نهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتصنيع المؤتمت وعالي التقنية. وبمجرد أن تبدأ المنشأة عملياتها بشكل كامل، فإن من المتوقع أن يكون لها تأثير ملموس في اقتصاد دولة الإمارات، وأن تسهم في التحول إلى الطاقة المستدامة، وأن توفر فرصاً قيّمة للشباب الإماراتي».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إيتون»، كريغ أرنولد: «هذه الشراكة الجديدة مع (دي بي ورلد) و(جافزا) تؤكد التزامنا بالنمو في المنطقة، وتدعم أجندة دبي الاقتصادية D33، لتعزيز مكانة دبي كمدينة رائدة في التصنيع والابتكار عالي التقنية».