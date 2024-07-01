«طيران الإمارات» تكشف عن أولى وجهات «بوينغ 777» المحدثة

أعلنت «طيران الإمارات» عن أول مجموعة وجهات ستخدمها طائرات «بوينغ 777» المحدثة. وقالت إنها ستشغل أولى الطائرات المحدثة والمزودة بأحدث منتجات الناقلة على رحلات جنيف اعتباراً من 11 أغسطس المقبل، و«هانيدا طوكيو» اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، وبروكسل اعتباراً من 11 سبتمبر، لافتة إلى أنه قد يتم تقديم موعد تشغيل الطائرات إذا تم الانتهاء من عملية التحديث في وقت أبكر.

وأوضحت الناقلة أنه اعتباراً من الأول من يوليو 2024، خضعت أول طائرة «بوينغ 777» لعملية تجديد المقصورة الداخلية، بينما سيستغرق تحديث كل طائرة نحو أسبوعين قبل إعادتها إلى الخدمة. وتشمل الخطط تجديد مقصورة الدرجة الأولى، وتركيب 38 مقعداً جديداً في درجة الأعمال، بتوزيع (1-2-1 ) للمقاعد، إضافة إلى 24 مقعداً من أحدث مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، فضلاً عن 256 مقعداً في الدرجة السياحية.

ويصل إجمالي عدد الطائرات الخاضعة لبرنامج «طيران الإمارات» لتحديث أسطول طائراتها إلى 191 طائرة، الذي يُعدُّ برنامج التحديث الأكبر من نوعه في الصناعة، باستثمارات تتخطى ثلاثة مليارات دولار، بينما سيتم تحديث 81 طائرة من طراز «بوينغ 777».

وتشغل «طيران الإمارات» حالياً طائراتها «إيرباص A380» المحدّثة والمجهزة بالدرجة السياحية الممتازة إلى مطارات: نيويورك جون كنيدي، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وهيوستن، ولندن هيثرو، وسيدني، وأوكلاند، وكرايستشيرش، وملبورن، وسنغافورة، ومومباي، وبنغالورو، وساو باولو، و«طوكيو ناريتا»، وأوساكا. وتعتزم «طيران الإمارات» توفير خدمة الدرجة السياحية الممتازة إلى 36 مدينة بحلول شهر فبراير 2025.

وقال نائب الرئيس الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «تمثل إضافة طائرات (بوينغ 777) المحدثة إلى أسطولنا، فرصة مثالية لتوسيع نطاق منتجاتنا التي نالت استحساناً كبيراً، مثل الدرجة السياحية الممتازة إلى المزيد من الوجهات التي نخدمها بهذه الطائرات ضمن شبكتنا، علاوة على تنوع خيارات المقاعد في درجات الطائرة الأربع».