شركات الطيران تشغّل 5.12 ملايين مقعد في مطار دبي الدولي خلال يوليو الجاري

سجل مطار دبي الدولي أكثر من 5.12 مليون مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادِرة (10.2 مليون في الاتجاهين)، خلال يوليو الجاري، ليواصل بذلك تصدّره مطارات العالم كأكبر محور للنقل الجوي الدولي، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران الذي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منه.

وقالت «أو إيه جي»، إن «مطار دبي الدولي لايزال يحتل المركز الأول في العالم كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً خلال يوليو الجاري، وفقاً لعدد المقاعد المجدولة التي تشغلها شركات الطيران على الرحلات الدولية»، وسجل "دبي الدولي" نمواً بنسبة 4% مقارنة بمستويات السعة المقعدية خلال يونيو الماضي الذي سجل نحو 4.93 ملايين مقعد.

وأضافت: «يحتل مطار لندن هيثرو المركز الثاني بعدد 4.3 ملايين مقعد، أقل بنسبة 20% عن السعة في مطار دبي الدولي، يليه مطار باريس، بنحو 3.63 ملايين مقعد، يليه مطار (أمستردام) في المركز الرابع بـ3.61 ملايين مقعد، ثم مطار سيؤول بنحو 3.5 ملايين مقعد».

وأظهرت البيانات أن مطار دبي الدولي واصل أداءه القوي خلال يوليو الجاري، واستمر في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل 5.6 ملايين مقعد مجدول، ويواصل "دبي الدولي" تقليص الفارق مع نظيره الأميركي في إجمال العدد.

وحل مطار «دالاس فورت ورث» في المركز الثالث ضمن القائمة بعد "دبي الدولي" بنحو 4.8 ملايين مقعد، ومطار طوكيو هانيدا الياباني بنحو 4.7 ملايين مقعد، ومطار لندن هيثرو في المركز الخامس بنحو 4.5 ملايين مقعد.