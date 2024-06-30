«دبي الدولي» يحقق مكاسب قوية في حركة المسافرين خلال الربع الأول

حقق مطار دبي الدولي مكاسب قوية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، مع تسجيله معدلات نمو كبيرة في حركة المسافرين مقارنة بنظرائه في القائمة السنوية لأكبر مطارات العالم، وذلك في «مؤشر أعداد المسافرين الدوليين»، و«مؤشر إجمالي حركة المسافرين (الدوليين والمحليين معاً)».

وسجل «دبي الدولي» خلال الربع الأول من 2024، أفضل أداء فصلي في تاريخه، إذ وصل عدد المسافرين إلى 23 مليون مسافر، بزيادة وصلت نسبتها إلى 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعامل المطار على مدار فترة الربع الأول من 2024 مع نحو 252 ألف مسافر يومياً، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، مسجلاً رقماً قياسياً على مدار فترة الأشهر الثلاثة الأولى.

وبحسب البيانات المجمعة، تخطى «دبي الدولي» الذي يتصدر قائمة أكبر مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين، نظيره البريطاني «لندن هيثرو»، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة أكبر المطارات في حركة المسافرين الدوليين، بفارق يصل إلى نحو 5.5 ملايين مسافر، بعد أن بلغ إجمالي أعداد مسافريه الدوليين 17.5 مليون مسافر.

بدوره، سجل مطار أمستردام الهولندي الذي يحتل المركز الثالث في القائمة السنوية لأكبر المطارات 14.5 مليون مسافر دولي، مقابل 13.5 مليون مسافر لمطار باريس الفرنسي، فيما عزز مطار سنغافورة الذي يحتل المركز الخامس في القائمة السنوية من مكاسبه، مسجلاً أكثر من 16 مليون مسافر.

وفي مؤشر إجمالي حركة «المسافرين الدوليين والمحليين معاً»، قلص مطار دبي الدولي الفارق مع «مطار هارتسفيلد أتلانتا» المتصدر إلى نحو مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل مليوني مسافر في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجل «هارتسفيلد أتلانتا» نحو 24 مليون مسافر في الربع الأول من 2024، ليحل في المركز الأول، تلاه «دبي الدولي» ثانياً بنحو 23 مليون مسافر، فيما حل مطار «دالاس» ثالثاً بنحو 20 مليون مسافر، و«لندن هيثرو» رابعاً بنحو 18.5 مليون مسافر (دولي وداخلي).

يشار إلى أن مطار دبي الدولي حافظ على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام العاشر على التوالي خلال عام 2023، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مجلس المطارات العالمي، كما صعد المطار إلى المركز الثاني عالمياً في إجمالي أعداد المسافرين الدوليين والمحليين معاً، للمرة الأولى في تاريخه. وشهد مطار دبي الدولي عاماً استثنائياً حافلاً بالإنجازات، باستقبال 87 مليون مسافر خلال العام الماضي، متجاوزاً التوقعات السنوية، ومستويات حركة المسافرين، لما قبل جائحة «كوفيد-19» العالمية.

مركز عالمي للطيران

يتمتع مطار دبي الدولي بمكانة استثنائية كمركز عالمي للطيران، حيث يربط الإمارة بأكثر من 256 وجهة في 102 دولة. وتُتيح هذه الشبكة الواسعة من الرحلات الجوية تدفقاً هائلاً من المسافرين والبضائع إلى دبي، ما يُعزز مكانتها مركزاً للأعمال والتجارة والسياحة. وحل مطار دبي الدولي في المرتبة الأولى في مؤشر الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وفقاً لتقرير «مجلس المطارات العالمي» للعام الثاني على التوالي.