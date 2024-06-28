الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في العالم العربي

ترأس وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وفداً إماراتياً موسعاً من رجال الأعمال للمشاركة في الدورة العاشرة لقمة «SelectUSA» للاستثمار التي تقام في العاصمة الأميركية واشنطن.

والتقى الزيودي مع وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموندو، وحاكم ولاية نيوجيرسي، فيل ميرفي، لمناقشة فرص تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية.

وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأميركية في العالم العربي، بحصة تبلغ 27% من تجارتها مع المنطقة. وتجاوز حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 40 مليار دولار (147 مليار درهم) في عام 2023، بزيادة قدرها 20.1% عن العام السابق، و50.2% مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة، وتحديداً عام 2019. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم بعد الصين والهند، بحصة تبلغ 5.6% من إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم.

في المقابل، تعتبر الإمارات أكبر دولة عربية مستثمرة في الولايات المتحدة الأميركية باستثمارات إجمالية تزيد قيمتها على 38.1 مليار دولار، أي أكثر من 50% من الاستثمارات العربية في السوق الأميركية، حسب بيانات عام 2022.

وشهدت الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية نمواً بقيمة 12 مليار دولار في مجموعة متنوعة من القطاعات، مع التركيز على النقل وخدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتقوم الشركات الإماراتية العاملة في السوق الأميركية بتوظيف أكثر من 24.3 ألف موظف أميركي، وتساعد في زيادة الصادرات الأميركية، بعدما بلغت مساهمتها 1.4 مليار دولار في قيمة السلع الأميركية المصدرة، حسب بيانات عام 2021.

وتعتبر قمة «SelectUSA» السنوية التي تستضيفها وزارة التجارة الأميركية أكبر حدث من نوعه لتشجيع وتسهيل الاستثمار الصناعي والتجاري في الولايات المتحدة، يلتقي من خلالها المسؤولون الحكوميون وقادة الشركات والمستثمرون وخبراء القطاع ضمن منصة واحدة، للاطلاع على فرص التوسع والاستثمار في السوق الأميركية واستكشافها ومناقشتها.

وعلى هامش القمة، شارك الدكتور ثاني الزيودي، بحضور سفير الدولة في الولايات المتحدة الأميركية، يوسف مانع العتيبة، والوفد الإماراتي، في سلسلة من النقاشات والندوات وورش العمل رفيعة المستوى مع قادة القطاعين الحكومي والخاص في الولايات المتحدة، اطلعوا خلالها على مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الولايات المتحدة بهدف تحديد المجالات المحتملة لتوسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة. وقال الزيودي، في كلمة أمام مجتمع الأعمال الأميركي، خلال جلسة نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي: «تعتبر الولايات المتحدة شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً بالنسبة لدولة الإمارات، وهناك حرص متبادل ودائم على استكشاف السبل التي يمكننا من خلالها تعزيز هذه الشراكة وتنميتها».

وأضاف أنه مع استمرار دولة الإمارات في تنويع اقتصادها وبناء شراكات استراتيجية في كل أنحاء العالم، توفر لنا قمة «SelectUSA» منصة مثالية لاستكشاف الفرص المتاحة للمزيد من التعاون والاستثمار في أحد أهم الأسواق العالمية وإبراز الإمكانات الاقتصادية والفرص الهائلة في دولة الإمارات التي تحتضن بالفعل أكثر من 1500 شركة أميركية، إضافة إلى أكثر من 4.3 مليارات دولار من الاستثمارات الأميركية المباشرة، وتؤكد مشاركتنا في هذه القمة التزامنا بتوفير الفرص الاستثمارية التي تعود بالمنفعة المتبادلة على كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، ونتطلع إلى استكشاف سبل جديدة للتعاون وتعزيز علاقاتنا التجارية الثنائية.