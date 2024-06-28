«طيران الإمارات» تعزز شبكة وجهاتها الدولية بـ 5 اتفاقيات جديدة

واصلت «طيران الإمارات» تعزيز شبكتها الدولية عبر مختلف الأسواق حول العالم، مع توقيعها خمس اتفاقيات جديدة، تضم مشاركة بالرمز و«إنترلاين»، منذ بداية العام الجاري.

وستوفر الاتفاقيات رحلات ربط سلسة لمتعاملي «الناقلة» إلى عشرات الوجهات الجديدة.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، توفر الاتفاقيات خيارات سفر متنوعة للمتعاملين، من خلال جداول زمنية مرنة، واتصال سلس وملائم، ونطاق وصول للمزيد من المدن. وعقدت طيران الإمارات، أكثر من 160 شراكة «إنترلاين» ومشاركة بالرموز والنقل متعدد الوسائط، لتوسع شبكتها إلى أكثر من 1650 مدينة.

ووقعت طيران الإمارات، في يونيو الجاري، اتفاقية لتبادل الرموز مع شركة «كوندور»، وستوفر الاتفاقية الجديدة رحلات ربط سلسة، وخيارات أكبر لعملاء طيران الإمارات الذين يسافرون على الرحلات التي تشغلها «كوندور» عبر ألمانيا، إلى الوجهات الشهيرة في مايوركا وجزر الكناري، إضافة إلى نقاط دولية في أميركا الشمالية والوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، ويتزامن تفعيل اتفاقية تبادل الرموز، مع إطلاق «كوندور» لمسارها بين (برلين ودبي) في شهر أكتوبر المقبل.

وأبرمت طيران الإمارات و«فيفا أيروباس» في مايو، اتفاقية «إنترلاين» تتيح لعملاء طيران الإمارات، السفر من مكسيكو سيتي إلى 21 وجهة داخلية في المكسيك، باستخدام تذكرة واحدة وسياسة أمتعة واحدة. وتتيح الاتفاقية مزيداً من المسارات الدولية لعملاء طيران الإمارات، حيث توفر 20 رحلة تربط ست نقاط في المكسيك وبعض المدن الأميركية الشهيرة.

وأطلقت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، شراكة جديدة لتبادل الرموز مع «أفيانكا»، إحدى أكبر الناقلات الجوية في أميركا اللاتينية، التي تتيح لعملاء الناقلتين الاستمتاع برحلات ربط سلسة عبر مسارات محددة.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات، الذين يسافرون من شبكة «الناقلة» عبر مدريد أو برشلونة أو لندن هيثرو، السفر مباشرة إلى ثلاث وجهات داخلية في كولومبيا.

كما أبرمت طيران الإمارات، في مايو، مذكرة تفاهم مع «طيران ناس»، لتوسيع اتفاقية «الإنترلاين» بين الناقلتين، مع خطط لفتح رحلات ربط جديدة، وتوفير المزيد من خيارات السفر لعملاء «طيران ناس» عبر دبي.

وتوفر اتفاقية «الإنترلاين» الحالية بين طيران الإمارات و«طيران ناس»، للعملاء، خدمات ربط معززة، عبر بوابات طيران الإمارات الأربع في المملكة العربية السعودية (الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام) إلى أكثر من 15 وجهة داخلية في المملكة.

كما تتيح أيضاً للعملاء حجز الرحلات بتذكرة سفر واحدة، مع ضمان وصول حقائب سفرهم إلى وجهتها النهائية مباشرة. ومع توسيع الاتفاقية، أصبح بإمكان عملاء «طيران ناس» حجز رحلات ربط عبر أي من بوابات طيران الإمارات في المملكة العربية السعودية إلى قائمة مختارة من الوجهات على شبكة الناقلة في الشرق الأقصى وغرب آسيا والمحيط الهندي وأوروبا، عبر دبي.

كما وقعت طيران الإمارات، مذكرة تفاهم مع الناقلة الإيطالية «آي تي إيه إيرويز»، لتوسيع نطاق اتفاقية «الإنترلاين» الحالية إلى شراكة كاملة باتفاقية لتبادل الرموز، التي ستعزز، بمجرد تفعيلها، من خيارات السفر والربط للعملاء المسافرين بين دبي وإيطاليا ومختلف الوجهات العالمية الأخرى.