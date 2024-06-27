عمومية «تكافل الإمارات» توافق على زيادة رأسمالها بـ185 مليون درهم

أعلنت الجمعية العمومية لشركة تكافل الإمارات للتأمين عن زيادة إضافية في رأس المال بمقدار 185 مليون درهم، ليصل إجمالي رأس المال إلى 210 ملايين درهم. وجاء هذا القرار في ضوء الأداء والنمو الملحوظ الذي حققته اعمال التامين للشركة بنسبة 79% خلال الربع الأول من عام 2024، حيث سجلت إيرادات التامين 84 مليون درهم مقارنة بـ47 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات، محمد أبو قورة، إنه «منذ بداية العام، شهدت الشركة أداء متميزا ونموا ملحوظا بفضل الاستراتيجيات التي نفذتها الإدارة الجديدة».

وأضاف أبو قورة، ان «نتائج إيرادات التامين للربع الأول من العام تؤكد على مكانة الشركة في قطاعي التأمين الصحي والتكافلي للشركات والأفراد. ونتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية بصورة مطردة مع إعلان نتائج الربع الثاني، حيث نعمل حالياً على تطوير خطة عمل طويلة الأجل لتعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتحسين الكفاءات التشغيلية، وتوسيع نطاق السوق إقليمياً وعالمياً من خلال تقديم برامج تأمينية ذات تغطيات عالمية بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في مجال التامين الصحي للأفراد».

وقام مجلس إدارة الشركة بإعادة هيكلة الإدارة التنفيذية وتعيين فريق إداري جديد، وقام بدعوة الجمعية العمومية للتصويت على شطب الخسائر المتراكمة من السنوات السابقة بمقدار 132.43 مليون درهم وتبعها عملية طرح لزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم جديدة بقيمة درهم واحد بنظام حق الاولوية بهدف تعزيز قاعدة الشركة الرأسمالية لإتاحة فرص جديدة للتوسع في أعمالهم، مما يضمن توفر الموارد اللازمة لدعم وتنمية عمليات الشركة المستقبلية. بالإضافة إلى إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية وقنوات الاستثمار مع تعيين رئيس تنفيذي للعمليات الاستثمارية لتحسين وتعظيم العوائد الاستثمارية للشركة.