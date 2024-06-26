«طيران الإمارات» تحدث 30 طائرة «إيرباص»

أكملت «طيران الإمارات» تحديث 30 طائرة من طراز إيرباص 380، منذ إطلاق برنامجها لتحديث وتجديد الطائرات، فيما ستدخل أول طائرة «بوينغ 777» ضمن البرنامج لتخضع لعملية تحديث المقصورة الداخلية بداية من الأسبوع المقبل (مطلع يوليو).

وقال مدير عمليات الصيانة والتسليم في «هندسة طيران الإمارات»، جمال المنصوري، لوكالة أنباء الإمارات (وام) خلال جولة في «مركز طيران الإمارات الهندسي»: «بدأنا برنامج تحديث الطائرات وإضافة مقاعد (الدرجة السياحية الممتازة) قبل نحو عام ونصف العام، وتحديداً في نوفمبر 2022، وكان المخطط أن تتطلب عملية تحديث كل طائرة 35 يوماً، لكننا ونتيجة تراكم الخبرة، فإن عملية التحديث لكل طائرة لا تتطلب سوى 21 يوماً». وكشف المنصوري خلال الجولة أن عدد الطائرات التي اكتملت عمليات تحديثها وصلت إلى 30 طائرة عادت إلى الخدمة. وأوضح أن البرنامج الحالي يتم تطبيقه إلى الآن على طائرات «إيرباص 380» التي تصل أعداد مقاعدها إلى 484 مقعداً، بواقع 14 مقعداً من الدرجة الأولى، و76 مقعداً لدرجة رجال الأعمال، و56 مقعداً للدرجة السياحية الممتازة، و338 مقعداً للدرجة السياحية.

وكشف أن البرنامج سيتم تطبيقه على أول طائرات الـ«بوينغ 777» بداية الشهر المقبل.

وفيما يخص عمليات الصيانة الدورية، أفاد بأن عمليات صيانة طائرات «بوينغ» و«إيرباص» تتم في مقر «هندسة طيران الإمارات» في دبي.