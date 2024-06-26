«تاكسي دبي» تحصد جائزتين عالميتين في قطاع الأسواق المالية

نالت «شركة تاكسي دبي» جائزتين عالميتين في قطاع الأسواق المالية، إذ فازت الشركة بجائزة «أفضل طرح عام أولي مستدام في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا»، وذلك خلال الحفل الذي استضافته مجلة «EMEA» في مدينة لندن، أخيراً، وتسلمها المدير التنفيذي لقطاع تحول الأعمال، عبدالله إبراهيم المير.

كما فازت «تاكسي دبي» بجائزة «أفضل صفقة في أسواق رأس المال»، وذلك خلال «مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2024» الذي أقيم في دبي.

وأفادت «تاكسي دبي» بأن الفوز بالجائزتين يأتي في ظل النجاح الكبير الذي حققه الاكتتاب العام الأولي للشركة الذي بلغ 1.2 مليار درهم، وتأكيداً لقوة عرضها الاستثماري كأكبر شركة للتنقل في دبي والإمارات عموماً، وثقة المستثمرين القوية في استراتيجية نموّ وتوسع الشركة التي تُعدُّ أكبر مشغل لمركبات الأجرة في دبي مع ارتفاع حصتها السوقية إلى نحو 46% من الحجم الإجمالي لأسطول مركبات الأجرة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة تاكسي دبي»، منصور رحمه الفلاسي: «يؤكد فوز الشركة بجائزتين عالميتين في قطاع الأسواق المالية، مكانتها كأكبر الشركات المشغلة في قطاع النقل في دبي، والنمو المستدام الذي تشهده على المستويين التشغيلي والاستثماري، ويسلّط الضوء على قوة الاهتمام بالفرصة الاستثمارية الاستثنائية التي توفرها (تاكسي دبي)، وجاذبيتها للمستثمرين». وأوضح: «سجلت الشركة أكبر طلب اكتتاب عام أولي على الإطلاق في سوق دبي المالي في عام 2023، مع وصول إجمالي الطلب على الاكتتاب العام للشركة إلى ما يزيد على 150 مليار درهم، متجاوزاً اكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 130 مرة لجميع الشرائح مجتمعة بسعر الطرح النهائي».