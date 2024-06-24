مؤشر «البحرين العام» يقفل على انخفاض.. والبورصة الأردنية تغلق متراجعة

أغلقت بورصة عمان الأردنية، تداولاتها، أمس، على انخفاض بنسبة 0.16%، إلى مستوى 2416 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن حجم الأسهم المتداولة بلغ 3.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.5 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 1799 صفقة. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 19 شركة أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 44 شركة، واستقرت أسعار أسهم 23 شركة أخرى.

بدوره، أقفل مؤشر البحرين العام، أمس، عند مستوى 2039.95 بانخفاض قدره 1.76 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال. وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن «مؤشر البحرين الإسلامي» أقفل أيضاً عند مستوى 826.02 بانخفاض قدره 2.93 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، أمس، مليوناً و891 ألفاً و435 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها 484 ألفاً، و24 ديناراً بحرينياً، تم تنفيذها من خلال 79 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 61.70% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

وفي سياق آخر، سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2024، انخفاضاً بنسبة 1.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وفق ما أشارت إليه البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر انخفضت بنسبة 1.4%، حيث انخفضت أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.5%، ومنتجات الأحجار والرمال بـ1.4%، فيما ارتفعت أسعار منتجات خامات المعادن بنسبة 16.4%. كما انخفضت أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 2.6%، إذ انخفضت فيها معظم أسعار المجموعات الفرعية بنسب متفاوتة أبرزها أسعار «مجموعة السلع القابلة للنقل» بنسبة 4.6%، و«مجموعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات» بـ0.2%. أما المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات فقد ارتفعت بنسبة 0.1%.