«اقتصادية أبوظبي»: تطبيق الغرامات على ممارسة «المؤثرين» الدعاية دون ترخيص الشهر المقبل

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن تطبيق قرار إلزام المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل.

وذكرت الدائرة، رداً على أسئلة وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن تطبيق الجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تصل إلى 10 آلاف درهم، وتعريض المنشأة الاقتصادية للإغلاق يبدأ أيضاً مطلع شهر يوليو المقبل، مع بدء تطبيق القرار.

وحول قيمة الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان، قالت الدائرة إن قيمة رسوم الترخيص تبلغ 1250 درهماً للمؤسسات الفردية، و5000 درهم للشركات.

وحول آلية التقديم على الترخيص، أوضحت الدائرة أنه يمكن للمنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي تقديم طلب إصدار التراخيص والتصاريح بكل سهولة، من خلال منصة «تم»، عبر الدخول على «خدمات دائرة التنمية الاقتصادية» واختيار الأنشطة المطلوب مزاولتها، ومن بينها ما يتعلق بمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية. وأشارت الدائرة إلى أنه يمكن للأجانب من خارج الدولة الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، لكن ذلك في حال وجود بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد فقط.

وأضافت الدائرة أنه وفقاً للقرار، لا يوجد استثناء للشركات الحكومية، فهي مشمولة ضمن الهيئات والمؤسسات العاملة في الإمارة وتستفيد من أو تمارس أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.