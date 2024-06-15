شراكة بين «الإمارات للتنمية» و«دبي التجاري» لتسهيل التجارة الدولية

أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن شراكة استراتيجية مع بنك دبي التجاري في مجال التمويل التجاري، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو للشركات في الإمارات.

وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل أقيم في المقر الرئيس لبنك دبي التجاري في دبي، بحضور الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، والرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر.

وبموجب هذا التعاون الاستراتيجي سيقدم بنك دبي التجاري مجموعة شاملة من منتجات التمويل التجاري والخدمات التشغيلية لعملاء مصرف الإمارات للتنمية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات من توسيع محافظها والتفوق في مجال التجارة الدولية. وتشمل الخدمات الرئيسة المقدمة من البنك التعامل مع خطابات الاعتماد والضمانات ودعم المدفوعات بالعملات الأجنبية، لضمان تجربة تجارية سلسة وفعالة.

وقال أحمد محمد النقبي: «يسعدنا أن نتعاون مع بنك دبي التجاري لتقديم حلول مبتكرة وشاملة لعملاء التمويل التجاري، وتمثل هذه الشراكة خطوة محورية في تعزيز خدماتنا للتمويل التجاري ودعم الشركات في جميع أنحاء الإمارات، ومن خلال الاستفادة من خبراتنا ومواردنا المشتركة فإننا ملتزمون بإقامة شراكات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار».

من جهته، قال الدكتور بيرند فان ليندر: «نحن سعداء بشراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية للانطلاق في هذه المسيرة التي ستفتح آفاقاً جديدة للنمو لكلتا المؤسستين، وتسلط هذه الشراكة الضوء على رؤيتنا المشتركة لتمكين الشركات في قطاع التجارة العالمي، ونحن واثقون بأننا بتعاوننا هذا سنشكل معايير جديدة للنجاح».