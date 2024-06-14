«إينوك» توقع اتفاقية مع «الإمارات للمزادات» لتحسين إجراءات الأعمال

وقّعت مجموعة «إينوك، و«الإمارات للمزادات»، مذكرة تفاهم تهدف إلى تحسين عملية التصرّف بالأصول، في خطوة تؤكد على جهود مجموعة «إينوك» لتبسيط العمليات ورفع كفاءة الأعمال في كل عملياتها على امتداد قطاعات أعمالها، وذلك تماشياً مع توجّه حكومة الإمارات لـ«تصفير البيروقراطية» في هيئات ومؤسسات الدولة. وقّع الاتفاقية في مقر مجموعة «إينوك» كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«الإمارات للمزادات»، عبدالله مطر المناعي، بحضور مسؤولين من كلا الشركتين.

وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي: «يسعدنا التعاون مع (الإمارات للمزادات) لتعزيز إدارة أصولنا، بما يتيح لنا تبسيط العمليات ورفع كفاءة الأعمال، ما يؤكد على جهودنا لتحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات في تبني فكر استباقي يستشرف المستقبل نحو (تصفير البيروقراطية) في كل أعمالنا. ستسهم الاستفادة من خبرات وموارد (الإمارات للمزادات) في إتاحة فرص جديدة للنمو لمجموعة (إينوك) وتعزيز تجربة العملاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرصنا على تنفيذ حلول جديدة من شأنها تعزيز الأعمال، ونتطلع إلى تحقيق تعاون ناجح مع (الإمارات للمزادات)».

من جانبه، أكد عبدالله مطر المناعي، حرص شركة «الإمارات للمزادات» على استثمار كل إمكاناتها المتطورة وخبراتها وتجاربها، لتعزيز إدارة الأصول لمجموعة «إينوك»، عبر طرق وآليات متنوعة، واستخدام أحدث الأنظمة والأساليب المبتكرة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بديناميكية عالية وبسهولة متناهية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق عائدات مجزية لـ«إينوك» وترشيد التكاليف، عبر ضمان السرعة في تسويق وبيع الأصول وفق معايير واضحة تتمتع بالشفافية والصدقية والحوكمة، معرباً عن اعتزاز «الإمارات للمزادات» بتعزيز أطر التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مجموعة «إينوك»، مشيراً إلى أن الاتفاقية تشكل إضافة نوعية إلى قائمة شركاء «الإمارات للمزادات».