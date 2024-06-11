«دبي الدولي» يتوقع استقبال 3.7 ملايين مسافر خلال موسم العطلات

كشفت مؤسسة مطارات دبي عن استعداد «دبي الدولي»، المطار الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال موسم الذروة بالتزامن مع موسم عطلات عيد الأضحى والمدارس.

وتوقعت المؤسسة في بيان أمس، أن يستقبل المطار أكثر من 3.7 ملايين مسافر خلال الفترة بين 12 و25 يونيو الجاري، بمتوسط حركة يومية تصل إلى 264 ألف مسافر، فيما من المتوقع أن يكون 22 يونيو الجاري الأكثر ازدحاماً، إذ من المحتمل أن يتجاوز عدد المسافرين 287 ألف مسافر.

وبحسب «مطارات دبي»، يستعد مطار دبي الدولي لتوفير تجربة سفر سلسة وممتعة للمسافرين المتوجهين لقضاء عطلتهم الصيفية، إذ يولي المطار الأولوية لتسريع إجراءات السفر، ما يوفر للمسافرين الوقت الكافي للاستمتاع بالخدمات المتنوعة التي يقدمها، بدءاً من المطاعم والمتاجر عالمية المستوى، ووصولاً إلى الصالات وخدمات المنتجعات الصحية، ما يجعل تجربة السفر عبر مطار دبي الدولي أكثر تميزاً ورفاهية.

ودعت «مطارات دبي» المسافرين إلى اتباع مجموعة من الإرشادات والنصائح لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة، لافتة إلى أنه يمكن للمسافرين على متن «طيران الإمارات» الاستفادة من مرافق تسجيل الوصول المريحة التي توفرها الشركة، بما في ذلك تسجيل الوصول المبكر أو من المنزل، وتسجيل الوصول الذاتي، إضافة إلى خيارات تسجيل الوصول في المدينة.

كما نصحت المسافرين على متن شركة «فلاي دبي» بالوصول إلى المطار قبل أربع ساعات على الأقل من موعد الرحلة، في وقت دعت فيه المسافرين مع شركات الطيران الأخرى للوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد مغادرة الطائرة، وإتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

وشددت «مطارات دبي» على أهمية التأكد من الاطلاع على الوزن الذي تسمح به شركة الطيران ولوائح الأمتعة، لتجنب أي تأخير في اللحظات الأخيرة، والاستعداد مسبقاً لتوفير الوقت عند المرور بنقاط التفتيش الأمني، ووضع الحاجيات المعدنية، مثل الساعات والمجوهرات والهاتف المحمول والعملات المعدنية والحزام في حقيبة اليد، واتباع التعليمات في ما يتعلق بنقل السوائل ومنتجات الرذاذ والجيل.

وأوضحت أنه يمكن للعائلات المسافرة مع أطفال تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية التحقق من جوازات السفر، داعية المسافرين إلى الاطلاع على أحدث لوائح وشروط السفر للوجهة التي يسافرون إليها لضمان امتلاك جميع الوثائق الضرورية، والتأكد من جميع وثائق السفر مسبقاً، ووزن الأمتعة في المنزل لتجنب أي حالات تأخير في المطار، فضلاً عن وضع البطاريات الإضافية والشواحن المتنقلة في حقيبة اليد.

ونبهت «مطارات دبي» إلى أنه لا يُسمح إلا للمسافرين بالدخول إلى صالات المغادرة خلال أوقات الذروة، موصية باستخدام «مترو دبي» للوصول من المطار وإليه، وبين المبنى رقم 1 والمبنى رقم 3، تجنباً للازدحام.