البنك الدولي يؤكد توقعاته بنمو اقتصاد الإمارات 4.1% في 2025

أكد البنك الدولي توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.9% في 2024.

وذكر البنك الدولي، في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر أمس، أن اقتصاد دولة الإمارات سيواصل النمو، حيث من المتوقع ارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.1% في العام المقبل (2025).

وكان البنك الدولي رفع في أبريل الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 3.9% في 2024، مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7%.

وقدر تقرير البنك الدولي، نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.8% في العام 2024، ترتفع إلى 4.7% في 2025، بينما من المتوقع أن تنمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 2.8% و4.2% في 2024 و2025 على التوالي.

إلى ذلك، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن دولة الإمارات واصلت تحقيق نمو قوي في قطاعتها غير النفطية.

وذكرت «أوبك» في تقريرها لشهر يونيو الصادر أمس، أن القطاع غير النفطي في الإمارات سجل توسعاً بنسبة 6.7% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، ارتفاعاً من 5.8% في الربع الثالث من 2023.

ولفتت إلى تسارع نمو قطاع البناء إلى 8.4% في الربع الرابع من عام 2023، من 8% في الربع الثالث، كما شهدت قطاعات الخدمات الرئيسة نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 17.6% على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بـ11.8% في الربع الثالث من 2023، بينما ازدادت خدمات النقل والتخزين بنسبة 10.3% خلال الفترة نفسها.

وأشارت «أوبك» إلى أن البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تظهر أن 2023 كان عاماً قياسياً للسياحة في الإمارة، مع ارتفاع أعداد الزوار الدوليين بنسبة 19.4% مقارنة بعام 2022، متجاوزاً مستويات 2019.

وأوضحت، أن المؤشرات المبكرة لعام 2024، تشير إلى عام قوي آخر في قطاع السياحة في دبي، مع ارتفاع عدد الزوار في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 11% على أساس سنوي.