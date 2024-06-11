«دريك آند سكل» تشطب 4.1 مليارات درهم مديونيات مالية وتجارية

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشونال»، شطب المديونيات المالية والتجارية بالكامل بمبلغ 4.18 مليارات درهم.

وأكدت الشركة، في بيان صادر أمس، استكمال جميع متطلبات خطة إعادة الهيكلة، وذلك بعد قيامها بإصدار الصكوك إلزامية التحويل إلى أسهم لدائني الشركة، وفق خطة إعادة الهيكلة لمصلحة الدائنين الماليين والتجاريين الذين تعادل أو تزيد مديونيتهم على مليون درهم.

وأكد رئيس مجلس إدارة «دريك آند سكل إنترناشونال»، المهندس شفيق عبدالحميد، استكمال الشركة لجميع المتطلبات الأخرى المقررة في خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها مع الدائنين الماليين والتجاريين والموافق عليها من قبل المحاكم المختصة، والمتمثلة في زيادة رأس المال الجديد بما يفوق الـ450 مليون درهم، والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

يذكر أن الشركة باشرت بالتسويات النقدية للدائنين الذين بلغت مديونيتهم أقل من مليون درهم وبمبلغ إجمالي 13.6 مليون درهم، وفقاً لقائمة الدائنين النهائية، التي تم نشرها بتاريخ 30 يناير 2024 تحت إشراف الخبير المعين من قبل المحكمة المختصة كأمين للإجراءات، إضافة إلى أي مبلغ يتم تعديله بموجب الاعتراضات المقدمة لدى المحكمة.