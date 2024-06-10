"تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية" يتصدر "إكس".. ومتابعون: "خطوة تُحسب للجهات المختصة في الإمارات"

تفاعل رواد منصة "إكس"، مع قرار وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي صدر أمس، بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وقرار آخر بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامه، مع بدء التنفيذ اعتباراً من منتصف أغسطس 2024.

وفي هذا السياق تصدر وسم #المكالمات_الهاتفية، المواضيع الأكثر تداولا على منصة "إكس"، في الإمارات، حيث تفاعل متابعون مع الوسم، وعبروا من خلاله عن إعجابهم وتقديرهم لهذا القرار، وأشاروا إلى أهمية هذه الخطوة.

وأكد متابعون، من داخل الدولة وخارجها، على أن هذا القرار يعتبر خطوة مهمة تُحسب للجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار تنظيم المكالمات الهاتفية التسويقية، فقال أحدهم: "خطوة تُحسب للجهات المختصة في الإمارات في إطار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية".

وقال آخر: "حسنا فعلت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بإعلان صدور قرار بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية.

كما شكر متابعون الجهات المختصة، التي أصدرت القرار ووضعت العقوبات على المخالفين لأحكامه، لهذه الخطوة التي تقدَر لهم، وعلى الإجراءات الصارمة والحازمة التي ستختصر على العملاء الكثير من الازعاجات التي كانوا يتعرضون إليها سابقا.

فقال أحدهم: "شكرا وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية على هذا القرار الذي سيختصر على العملاء الكثير من الازعاجات التي يتعرضون لها من قبل المسوقين عن طريق المكالمات الهاتفية.. خطوة مهمة وقرار مهم".

وقال آخر: "إعلان وزارة الاقتصاد والاتصالات والحكومة الرقمية عن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية خطوة مقدرة واجراءات حازمة وعقوبات صارمة يشكرون عليها".

وأكد متابعون على أن هذه الخطوة ستعزز الثقة بين الشركات والعملاء، لما يضمنه القرار من احترام لوقت وخصوصية العميل، مشيرين إلى أن الشركات لا بد أن تبدأ بتبني استراتيجيات تسويقية نوعية جديدة من اليوم، فقال أحدهم: "سعيدين بخبر تنظيم التسويق عبر المكالمات ونؤمن بأنها خطوة لتحسين الثقة بين الشركات والعملاء والتي تضمن احترام أوقاتهم وخصوصياتهم، وسيدفع الشركات لتبني استراتيجيات تسويقية نوعية، ليست مدفوعة بالكم و الإزعاج".

من جانبهم شارك متابعون الوسم من خلال تعليقات طريفة، وقالوا إنهم منذ أن يدخل القرار حيز التنفيذ سيتمكنون من أخذ قيلولة دون أي ازعاج من المكالمات الهاتفية التسويقية، حيث أن المسوِِقين يختارون بالغالب أوقاتا غير مناسبة ليتواصلوا بها مع العملاء، فقال أحدهم: "وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية تعلنان عن صدور قرار بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية.. عسى نفتك من الازعاج والاعلانات الي ما تخلص .. نصهم يتصلون وقت القيلولة".

ونصت القرارات على أنه يجب على الشركات الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط «التسويق عبر الهاتف» من السلطة المختصة، وحظر الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) من إجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات يقدمونها باسمهم أو باسم من يوكلهم، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخّص باسمهم من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة.

وتتولى وزارة الاقتصاد الإشراف العام على تنفيذ هذه القرارات، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطات الترخيص المحلية والجهات المعنية، مع بدء التنفيذ اعتباراً من منتصف أغسطس 2024.