«طيران الإمارات» توسع شبكتها في الأميركيتين إلى 19 وجهة

دشنت «طيران الإمارات» خدمتها الجديدة إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، لتوسع الناقلة شبكة وجهاتها إلى أميركا الجنوبية إلى أربع وجهات، وتصل بعملياتها في الأميركيتين إلى 19 وجهة.

وتم الاحتفال بإطلاق أحدث وجهات «طيران الإمارات» عند البوابة (A14) في مطار «الدورادو» الدولي مع وصول الرحلة «ئي كيه 213» قادمة من ميامي، حيث تم استقبالها بفعاليات كولومبية تقليدية، كما أقيم حفل تقطيع قالب الحلوى وتبادل الهدايا الرمزية بهذه المناسبة بحضور وفد من كبار الشخصيات، من بينهم سفير كولومبيا لدى الإمارات، لويس ميغيل ميرلانو هويوس، وسفير الدولة لدى كولومبيا، محمد الشامسي، ومدير عام هيئة الطيران المدني في كولومبيا، سيرجيو باريس ميندوزا، والمدير العام لشركة «أوباين» المشغلة للمطار، ناتالي ليل.

وسافر على متن الرحلة الافتتاحية النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في «طيران الإمارات»، نبيل سلطان، ونائب رئيس أول للعمليات التجارية في «طيران الإمارات» لمنطقة الأميركيتين، سالم عبيد الله.

وتخدم «طيران الإمارات» رحلاتها اليومية إلى ميامي وبوغوتا بطائرة «بوينغ 777-ER300»، التي سترتقي بمستوى الخدمات المتميزة إلى بوغوتا، كما أصبحت «طيران الإمارات» أول ناقلة تقدم الدرجة الأولى على المسار الشهير بين ميامي وبوغوتا.

وبعد حفل الترحيب بين الناقلة ومسؤولي المطار، عرضت «طيران الإمارات» طائراتها «بوينغ 777-ER300» بتقسيم الدرجات الثلاث أمام كبار الشخصيات وممثلي الحكومة ووسائل الإعلام والضيوف، حيث تضم الطائرة ثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة الأعمال، و304 مقاعد في الدرجة السياحية.

وقال نبيل سلطان: «تسهم إضافة بوغوتا إلى شبكة وجهاتنا في تعزيز التزامنا الراسخ تجاه أميركا الجنوبية، وتوسيع نطاق وصولنا إلى هذه القارة المهمة. تتمتع بوغوتا بمكانة كبيرة كوجهة رئيسة للترفيه والأعمال، وستصبح الرحلة اليومية الجديدة بمثابة ممر لتعزيز التدفقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق وفتح مسارات للاستثمار، عبر عدد من القطاعات بين كولومبيا ودولة الإمارات. كما يسعدنا أيضاً تقديم خدماتنا المتميزة بين ميامي وبوغوتا، لاسيما خدمات الدرجة الأولى على هذا المسار الشهير لأول مرة، ما يتيح لنا تقديم تجربة سفر مميزة للعملاء، والمساعدة في جذب مزيد من الزوار بين الولايات المتحدة وكولومبيا».