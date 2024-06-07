اشتراكات وسائل الاتصال تصل 27 مليوناً للمرة الأولى في الدولة

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأن عدد الاشتراكات في وسائل الاتصال بالدولة، شاملة الهواتف المتحركة والإنترنت والهاتف الثابت تجاوزت 27 مليون اشتراك للمرة الأولى في الدولة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت 27 مليوناً و93 ألفاً و973 اشتراكاً، مدعومة بزيادة عدد السكان ونمو عمليات التشغيل، فضلاً عن زيادة عدد السائحين والزوّار إلى الدولة بشكل قياسي خلال الأشهر الأخيرة. وأوضحت إحصاءات حديثة صدرت أمس، عن هيئة تنظيم الاتصالات، أن الاشتراكات الفعالة في الهواتف المتحركة ارتفعت إلى 21 مليوناً و154 ألفاً و147 اشتراكاً بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 20 مليوناً و392 ألفاً و926 اشتراكاً بنهاية الربع الأول من 2023، بزيادة 761 ألفاً و221 اشتراكاً خلال عام واحد.

ووفقاً لـ«تنظيم الاتصالات»، بلغ عدد خطوط الدفع المقدم بنهاية شهر مارس الماضي أكثر من 16 مليوناً و305 آلاف و176 اشتراكاً، بينما بلغ إجمالي عدد اشتراكات الفاتورة، أربعة ملايين و848 ألفاً و971 اشتراكاً. وبلغ عدد اشتراكات الهواتف المتحركة 226.6 اشتراكاً لكل 100 نسمة بنهاية مارس الماضي وهو من أعلى النسب التي يصلها في الإمارات، وتُعد اشتراكات الهواتف المتحركة لكل 100 نسمة في الإمارات من أعلى النسب على مستوى العالم منذ سنوات.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد اشتراكات «إنترنت النطاق العريض» بلغ 4 ملايين و10 آلاف و592 اشتراكاً، بنهاية مارس 2024، مقابل ثلاثة ملايين و738 ألفاً و314 اشتراكاً بنهاية مارس 2023، بارتفاع 272 ألفاً و278 اشتراكاً. وفي الوقت نفسه بلغ عدد خطوط الهاتف الثابت في الدولة مليوناً و929 ألفاً و234 اشتراكاً بنهاية مارس 2024.