شركات الطيران تشغل 9.8 ملايين مقعد في «دبي الدولي» خلال يونيو

سجل مطار دبي الدولي نحو 4.93 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادرة (9.86 ملايين في الاتجاهين)، خلال يونيو الجاري، مقابل 4.6 ملايين مقعد في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت نحو 7%، ليواصل تصدّره مطارات العالم كأكبر محور للنقل الجوي الدولي، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

وبلغت السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 29.5 مليون مقعد (59 مليوناً في الاتجاهين) بنمو 8.5%، مقارنة بأكثر 27.2 مليون مقعد خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت نحو 8.5%.

وقالت «أو إيه جي»، إن «مطار دبي الدولي لايزال يحتل المركز الأول في العالم كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً خلال يونيو الجاري، وفقاً لعدد المقاعد المجدولة التي تشغلها شركات الطيران على الرحلات الدولية».

وأضافت: «يحتل مطار لندن هيثرو المركز الثاني بعدد 4.1 ملايين مقعد، أقل بنسبة 21% عن السعة في مطار دبي الدولي، يليه مطار أمستردام، بنحو 3.42 ملايين مقعد، يليه مطار (باريس شارل ديغول) في المركز الرابع بـ3.41 ملايين مقعد، ثم مطار سنغافورة بنحو 3.4 ملايين مقعد».

وأظهرت البيانات أن مطار دبي الدولي واصل أداءه القوي خلال يونيو الجاري، واستمر في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل 5.4 ملايين مقعد مجدول، ثم مطار «دالاس فورت ورث» بنحو 4.6 ملايين مقعد، ومطار طوكيو الياباني بنحو 4.4 ملايين مقعد، ومطار دنفر في المركز الخامس بنحو 3.4 ملايين مقعد.