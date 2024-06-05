«91.4 مليون مسافر متوقع عبر «دبي الدولي» نهاية 2024

قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث: إن «أداء مطار دبي ينمو بمعدل سريع، في وقت نتوقع فيه نحو 91.4 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، ونحو 100 مليون مسافر بحلول عام 2027».

وأضاف غريفيث في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش فعاليات اليوم الأخير من الاجتماع العام السنوي الـ80 للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» الذي تستضيفه دبي في الفترة من الثاني إلى الرابع من يونيو: «النمو دائماً ضمن أولوياتنا، ونحن على ثقة من أن صلة مطارنا بـ260 مدينة في 104 دول عبر 90 شركة طيران ستستمر في النمو».

وحول الإجراءات التي يتم اتخاذها لتسهيل وتبسيط حركة المسافرين داخل المطار، أكد غريفيث أن «تبني وإدخال تقنيات جديدة، أمر مستمر ويسهم في تسريع عملية معالجة إجراءات المسافرين دون الحاجة إلى توسعة في البنية التحتية».

وقال: «تمكنا من زيادة معدل تدفق الأشخاص عبر مطار دبي الدولي خلال يناير 2024، واستوعبنا نحو ثمانية ملايين شخص، وهذا الرقم قياسي، وقد فعلنا ذلك من خلال تسريع الإجراءات، وحصلنا على عملاء سعداء، لأنهم يقضون وقتاً أقل في المرور عبر المطار، وحصلنا أيضاً على سعة أكبر دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية إضافية، لأنها تُعدّ مكلفة للغاية».

وحول التوقيت المتوقع لبدء انتقال الشركات إلى مطار آل مكتوم الدولي، قال غريفيث: «سيستغرق المشروع نحو 10 سنوات في المرحلة الأولى للتوسعة، وأعتقد أنه بحلول ذلك الوقت سنشهد انتقال (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) وشركات الطيران الأخرى إلى المطار الجديد».

واعتبر غريفيث، الاجتماع العام السنوي لـ«إياتا»، من الأحداث المهمة للغاية في صناعة الطيران، إذ يشكل ملتقى يجمع أصحاب المصلحة في القطاع معاً لمناقشة قضايا الساعة، التي كان أبرزها موضوع التعافي من جائحة (كوفيد-19)، وكيف أظهرت الصناعة مرونتها بشكل سريع وقدرتها على تجاوز الجائحة.