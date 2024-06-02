«الفجيرة للملاحة» تضيف سفينة جديدة إلى أسطولها

أعلنت شركة الفجيرة الوطنية للملاحة البحرية إضافة سفينة جديدة إلى أسطولها من قوارب الطاقم التي شيّدتها شركة «جراندويلد» لبناء السفن في دبي، وذلك في إطار التزام «الفجيرة الوطنية» بالاستثمار في السفن عالية الجودة، والمبنية محلياً، والتي تعزز قدراتها التشغيلية وتدعم النمو في الصناعة البحرية.

وتتميز سفينة الدعم السريع (إف إن إس آي 7) الجديدة بتكنولوجيا متطورة وتصميم متميز، ما يضمن الأداء الأمثل والسلامة والكفاءة، إذ تم تصميمها بسعة 80 فرداً في الخارج، وحمولة على سطحها تبلغ 70 طناً.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للملاحة البحرية، خميس الخديم، السفينة شهادة لتميز استراتيجية الشركة لمواصلة تعزيز أسطولها بسفن صديقة للبيئة.

وأضاف أن السفينة تحتوي على وسائل تكنولوجية متقدمة ومميزات فائقة تمكّن فريق الشركة من الحفاظ على الأداء الاستثنائي.