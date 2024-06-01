فلاي دبي تحتفل بالذكرى الـ 15 على انطلاقتها

تحتفل فلاي دبي ​اليوم بمرور 15 عاماً على انطلاقتها، ففي الأول من ​يونيو​ من العام 2009، رحبت الشركة بأول مسافريها على متن رحلتها الافتتاحية FZ 157 من دبي إلى بيروت. ومنذ ذلك الحين ، كانت فلاي دبي السباقة في مفهومها المبتكر للسفر من خلال تمكين الناس ​ من السفر اكثر وإلى المزيد من الأماكن حول العالم.

وعلى مدار 15 عاماً، حققت فلاي دبي العديد من الإنجازات لعل ابرزها النجاح في بناء شبكة تضم أكثر من 125 وجهة في 58 دولة، حيث أكثر من 90 من هذه الوجهات لم تكن ترتبط برحلات طيران مباشر بدبي أو لم تكن تخدمها شركة طيران وطنية إماراتية من دبي.

وارتفع أسطول فلاي دبي إلى 86 طائرة من طراز بونيغ 737 مع انضمام طائرتين جديدتين منذ بداية العام 2024 لخدمة شبكتنا المتنامية، مع انضمام ست طائرات أخرى من المتوقع تسلمها بحلول نهاية العام.

وأعلنت «فلاي دبي» عن نتائج سنوية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، تمثل أقوى أداء للناقلة على الإطلاق. وكشفت الشركة عن تحقيق أرباح قياسية بقيمة 2.1 مليار درهم (572 مليون دولار أميركي)، بنمو قدره 75% مقارنة بعام 2022.

وبلغ إجمالي العائدات 11.2 مليار درهم (ثلاثة مليارات دولار) مقارنة بـ9.1 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) في عام 2022، بنمو نسبته 23% مقارنة بعام 2022.

وخلال عام 2024 أطلقت «فلاي دبي» 17 وجهة، ونمت شبكتها في عام 2023 إلى 122 وجهة في 52 دولة، كما عادت الناقلة إلى جنوب شرق آسيا من خلال إطلاق رحلاتها إلى كل من كرابي وباتايا في تايلاند.

ونقلت «فلاي دبي» 13.8 مليون مسافر عبر شبكتها، بنمو بلغ 31% مقارنة بعام 2022. وسجلت نمواً بنسبة 32% في الطلب على درجة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى والقوقاز. كما نمت أعداد مسافري شبكتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 56%، وفي أوروبا بنسبة 36%.

وتسلمت «فلاي دبي» 13 طائرة جديدة، وأنهت عام 2023 بـ84 طائرة، منها 29 طائرة «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، و52 طائرة «بوينغ 737 ماكس 8»، وثلاث طائرات «بوينغ 737 ماكس 9».