فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق اليوم

تنطلق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، اليوم، لتقدم تجربة استثنائية وأسعاراً مخفضة تصل إلى 90% على مجموعة من العلامات التجارية المعروضة داخل متاجر التجزئة في دبي. وتشكل الفعالية التي تستمر حتى الثاني من يونيو، الوقت المثالي للسكان والزوار للاستمتاع بتجربة التسوّق في 2000 متجر مشارك، وأكثر من 500 علامة تجارية. وتقدم الفعالية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عروضاً ترويجية على تشكيلة واسعة من المنتجات، بدءاً من الأزياء والإكسسوارات وحتى الأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية والمجوهرات والساعات، وغيرها الكثير. وتُقام هذه الفعالية في مراكز التسوّق ووجهات البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء المدينة.