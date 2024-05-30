غرفة تجارة دبي تطلق «مجلس الأعمال الكازاخستاني»

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تأسيس «مجلس الأعمال الكازاخستاني»، بهدف تحفيز نمو التجارة والاستثمارات البينية بين مجتمعي الأعمال في كل من دبي وكازاخستان.

ويأتي تأسيس المجلس في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين دبي وكازاخستان، حيث بلغ عدد الشركات الكازاخستانية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 589 شركة.

وشهد الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال الكازاخستاني الذي عقد في مقر غرف دبي، بحث أفضل الآليات التي من شأنها استقطاب المزيد من الشركات إلى عضوية المجلس، وبرنامج الفعاليات المقررة.

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «تشكل مجالس الأعمال منصات فعّالة لتعزيز الحوار مع مجتمعات الأعمال التي تمثلها، وتجسيداً لالتزام دبي الراسخ بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية مع جميع دول العالم للارتقاء بالشراكات، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق المصالح المشتركة، والإسهام في نمو القطاع الخاص وتفعيل إسهامه في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة».