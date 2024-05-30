«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج «شيميرا ستاندرد آند بورز اليابان»

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج «صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز اليابان يوستس المتداول»، الذي يُعدُّ أول الصناديق المتداولة في السوق، والمتخصصة في تتبع أداء أكبر الأسهم اليابانية وأكثرها سيولة. وتتولى إدارة الصندوق شركة «لونيت كابيتال ليميتد» لإدارة الاستثمارات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ويضم أكبر 30 سهماً من الأسهم اليابانية وأكثرها سيولةً المدرجة في «بورصة طوكيو».

ويوفر الصندوق للمستثمرين إمكانية الوصول المباشر إلى السوق اليابانية، كما يعزز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يُعدُّ أبرز سوق لصناديق الاستثمار المتداولة وأكثرها نشاطاً وسيولة في المنطقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي، أهمية هذا الإدراج باعتباره ثالث صندوق استثمار متداول يتم إطلاقه في السوق العام الجاري، والـ13 في المجمل، ما يؤكد مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية مركزاً حيوياً لصناديق الاستثمار المتداولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفت النعيمي إلى الارتفاع الملحوظ في متوسط قيمة التداول اليومي على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق، من ثمانية ملايين درهم في عام 2022 إلى نحو 21 مليون درهم في عام 2023 أي بزيادة تقارب 161%.