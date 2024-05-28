شراكة بين «دبي للسلع» ووكالة «سيول للأعمال» لدعم الشركات الناشئة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، إبرام مذكرة تفاهم مع وكالة سيول للأعمال (SBA)، تماشياً مع التزام المركز المستمر عقد شراكات استراتيجية مع كوريا الجنوبية بهدف تحفيز الابتكار وتعميق العلاقات التجارية الثنائية في المنطقة.

ستشتمل الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين مركز دبي للسلع المتعددة ووكالة سيول للأعمال على مجموعة من الإجراءات المعدة خصيصاً لتعزيز الدعم وتقديم المساعدة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما في ذلك تيسير تبادل المعرفة والخبرات والموارد. كما ستساهم هذه الشراكة في دعم توسع الشركات الناشئة الكورية الجنوبية في السوق الإماراتية من خلال برامج مسرعات أعمال موجّه خصيصاً للشركات الناشئة من كوريا الجنوبية، والتي تديرها منصّة تسريع الأعمال «AGCC» بالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة.

وتعد وكالة سيول للأعمال كياناً معنياً بالترويج الاقتصادي لحكومة مدينة سيول، وهي تتبنّى رؤية رئيسية تتمثّل في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المدينة. كما تكرّس الوكالة دعماً قوياً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدايةً من احتضان الشركات الناشئة الدولية وصولاً إلى تعزيز قدراتها التنافسية التكنولوجية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «يضم مركز دبي للسلع المتعددة ما يقرب من 100 شركة كورية جنوبية، وهو ما يشكل نحو نصف عدد الشركات الكورية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال برامج التسريع المخصصة وتجميع المعرفة والموارد الأخرى، ستوفر شراكتنا الاستراتيجية مع وكالة سيول للأعمال دعماً حيوياً للشركات الناشئة ورواد الأعمال من كوريا الجنوبية الذين يتطلعون إلى النمو من دبي. ويضاف ذلك إلى قائمة متزايدة من الاتفاقيات التي أبرمت في السنوات الأخيرة بين مركز دبي للسلع المتعددة وكيانات الأعمال الكورية الجنوبية، حيث نهدف إلى تعميق الممر التجاري الحيوي بين منطقتينا».

تُجسّد هذه الاتفاقية الاستراتيجية توسّع العلاقات الممتدة بين مركز دبي للسلع المتعددة وكوريا الجنوبية بوتيرة متسارعة، ما يبرز دور المركز فاعلاً أساسياً في قطاع تكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3). وعزز مركز دبي للسلع المتعددة خلال السنوات الأخيرة حضوره في كوريا الجنوبية من خلال تنظيم ثلاث جولات ترويجية «وجد من أجل التجارة» والتي أُقيمت في سيول وجيونغ جي وبوسان. وتعد هذه الجهود المبذولة جزءاً من استراتيجية أشمل يتمثّل هدفها في تعميق روابط المركز داخل قطاع «ويب 3» في كوريا الجنوبية وإقامة شراكات مع مؤسسات وكيانات بارزة، مثل المؤسسة الكورية لتنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال وجمعية تعزيز صناعة البلوك تشين الكورية ومدينة سيونغنام.

وفي إطار هذه الجهود المتواصلة، شهد مركز دبي للسلع المتعددة ارتفاعاً كبيراً يتجاوز الـ 20% في عدد الشركات الكورية الجنوبية التي تم تأسيسها داخل المنطقة الحرة التابعة للمركز. وجاءت هذه الزيادة بالتزامن مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية كوريا الجنوبية، والتي أُبرمت في نهاية عام 2023.