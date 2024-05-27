المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد للطاقة» تـــوفـــــر طاقـــة نظيـفــة لـ 320 ألف مسكن

تفقد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، عمل المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» بقدرة 950 ميغاواط، بنظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم. وأفادت «ديوا» بأن هذه المرحلة توفر الطاقة النظيفة لنحو 320 ألف مسكن، وتسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وبحسب «ديوا»، تعد المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ديسمبر 2023، أكبر مشروع استثماري يستخدم ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة.

واستمع الطاير من مسؤولي شركة «نور للطاقة 1»، لعمل المرحلة الرابعة التي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد عالمياً، يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية. وتعد هذه المرحلة أكبر مشروعات تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم، ما يسمح بتوافر الطاقة الشمسية على مدار 24 ساعة. وتضمنت هذه المرحلة تركيب أكثر من 790 ألف لوح كهروضوئي. وقد أسست الهيئة مع الائتلاف الذي تقوده «أكوا باور»، شركة «نور للطاقة 1» لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من المجمع، حيث تمتلك الهيئة 51% من الشركة، بينما تمتلك «أكوا باور» 25%، و«صندوق طريق الحرير» الصيني 24%. ويندرج مشروع المرحلة الرابعة من المجمع ضمن جهود زيادة الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة والنظيفة، وتخزينها، في وقت تعمل فيه على تنفيذ مشروعات أخرى تشمل المحطة الكهرومائية في «حتا»، ومشروع «الهيدروجين الأخضر».