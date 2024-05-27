«موانئ دبي العالمية» تبدأ إنشاء أكبر المناطق اللوجستية في السعودية

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، المزوّد العالمي للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، والهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، أمس، إطلاق مشروع لبناء المنطقة اللوجستية التابعة لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية» في ميناء جدة الإسلامي، بقيمة تصل إلى 900 مليون ريال سعودي (250 مليون دولار)، وذلك في في إطار توسعات عملياتها في ميناء جدة الإسلامي.

وسيوفر المشروع أحدث مرافق التخزين والتوزيع، إضافة إلى إسهامه في تعزيز قدرات تدفق التجارة في المملكة والمنطقة على نطاق أوسع.

وستكون المنشأة الجديدة أكبر المناطق اللوجستية المتكاملة في المملكة على مساحة تصل إلى 415 ألف متر مربع، حيث تضم ساحات واسعة مخصصة للمخازن متعدّدة الأغراض تصل مساحتها إلى 185 ألف متر مربع، وتضم 390 ألف منصّة تخزين، لتضمن التدفق السلس لبضائع المتعاملين من جدة وإليها.

وتأسّس المشروع في عام 2022 في إطار عقد امتياز مدته 30 عاماً، وسيتم تطويره على مرحلتين، حيث من المقرر افتتاحه في الربع الثاني من عام 2025. وتُعدّ هذه المنشأة نموذجاً للابتكار المستدام، إذ تتجاوز كونها مجرد مواقع للتخزين. كما سيتم تزويد مستودعات التخزين بمحطة طاقة شمسية على السطح، قادرة على توليد 20 ميغاواط من الطاقة المتجدّدة، لتكون بذلك مثالاً رائداً على التكنولوجيا الصديقة للبيئة والكفاءة اللوجستية.

ويشمل التعاون بين «موانئ دبي العالمية» والهيئة العامة للموانئ السعودية، إدارة محطة الحاويات الجنوبية بموجب عقد امتياز منفصل مدته 30 عاماً تم توقيعه في عام 2020. وتشهد هذه المحطة الآن المرحلة النهائية من مشروع تحديث شامل من المقرر إنجازه في الربع الأخير من عام 2024، ليحقق زيادة في الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات تصل إلى خمسة ملايين حاوية نمطية.

وفي المجمل، يمثل مشروع «موانئ دبي العالمية» في السعودية استثماراً تتجاوز قيمته الإجمالية نحو أربعة مليارات ريال سعودي (مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليّم: «يمثل استثمارنا في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة تتزامن مع ذكرى انطلاق عملياتنا في جدة منذ ربع قرن من الزمن، وتؤكد على التزامنا الدائم بتسهيل تدفق التجارة في المنطقة والعالم».

وأضاف: «بالنسبة لنا، كانت المملكة على الدوام سوقاً رئيسة، ليأتي هذا الإنجاز كمرحلة فاصلة على مسار التزامنا الراسخ في هذا المجال. وستوفر المنطقة اللوجستية بموقعها الاستراتيجي على طريق الشحن الحيوي بين آسيا وأوروبا، ربطاً عالمياً متعدّد الأنماط، كما ستسهل الوصول إلى أسواق متعاملينا حول العالم، فضلاً عن دعم الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030».

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للموانئ في السعودية، عمر بن طلال حريري: «سترتبط هذه المنطقة بمحطة الحاويات الجنوبية لـ(موانئ دبي العالمية) بميناء جدة الإسلامي، ما يساعدها في نمو وزيادة أعداد الحاويات»، مؤكداً أن «هذه المنطقة تأتي ضمن سعي الهيئة إلى زيادة أعداد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية، بالشراكة مع كبرى الشركات الوطنية والدولية، وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية المملكة 2030».

بدوره، كشف مدير عام «دي بي ورلد» السعودية، (دي بي ورلد دول مجلس التعاون الخليجي)، محمد الشيخ، تفاصيل المشروع الشامل خلال حقل الإطلاق، بحضور القنصل العام لدولة الإمارات في جدة،، ناصر هويدن ذيبان علي الكتبي، إلى جانب كبار ممثلي الحكومة السعودية، وأعضاء فريق القيادة في مجموعة موانئ دبي العالمية.

يذكر أن المنطقة اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في جدة تمثل تطوراً رئيساً لمشروعات «موانئ دبي العالمية» في ميناء جدة الإسلامي، حيث ستسهم هذه المنشأة الحديثة في تعزيز العمليات اللوجستية لكل من المستوردين والمصدرين، وتوفر منصّة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية.

كما سيستفيد المتعاملون من الخدمات الفعّالة التي تربط عمليات الميناء بأنشطة النقل إلى مخازن المتعاملين أو الشحن إلى الأسواق المجاورة، إضافة إلى مخازن البضائع المجمركة وغير المجمركة، ومستودعات التخزين التي يتم التحكم بدرجة حرارتها وفق المعايير العالمية، ومراكز تجميع وتوحيد الشحنات المستوردة، وغيرها من خدمات القيمة المضافة.

ويأتي هذا الإنجاز لمجموعة موانئ دبي العالمية في أعقاب افتتاح مكاتبها للشحن في الدمام وجدة والرياض، وتوسيع حضورها اللوجستي، في إطار جهود تعزيز سلاسل التوريد الشاملة في السعودية وخارجها.