مذكرة تفاهم لزيادة أعداد «الشاحن الأخضر» في دبي

أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مذكرة تفاهم مع شركة «باركن» المزودة لمواقف المركبات العامة المدفوعة في إمارة دبي، بهدف زيادة أعداد محطات «الشاحن الأخضر» للسيارات الكهربائية، وتركيبها في عدد من المواقع التي تديرها «باركن» في الإمارة، بما يسهم في تسهيل شحن المركبات الكهربائية، وتعزيز تجربة المستخدمين.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تولي القيادة الرشيدة أهمية كبرى للاستدامة والتنقل الأخضر، حيث تعد دولة الإمارات سباقة إلى تبني المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تعزيز منظومة التنقل الذكي، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر مستدام».

وأضاف: «تسهم مبادرة (الشاحن الأخضر) التي أطلقناها عام 2014 بشكل فعال في دعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، من خلال تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل، لدعم جهود الدولة في مجال العمل المناخي».

ولفت إلى أن إمارة دبي شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المركبات الكهربائية، إذ بلغ عدد المركبات الكهربائية المسجلة في الإمارة حتى نهاية أبريل 2024 أكثر من 30 ألف مركبة، فيما من المتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال السنوات المقبلة.

وتابع: «كما ارتفع عدد المتعاملين المسجلين في مبادرة (الشاحن الأخضر) للمركبات الكهربائية إلى أكثر من 15 ألف متعامل بنهاية مارس 2024».

وأوضح الطاير: «يأتي توقيع الاتفاقية مع (باركن) لتركيب محطات (الشاحن الأخضر) في عدد من المواقع المتميزة التي تديرها الشركة، في إطار رؤيتنا المشتركة لدعم الجهود الحكومية في تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتوفير وصول سهل إلى مرافق الشحن المجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة لتقليل وقت الشحن، ما يعزز المكانة العالمية لإمارة دبي في مجال التخطيط الحضري والتنمية العمرانية المستدامة، ويدعم استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033 الهادفة إلى جعل دبي المدينة الرائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وترسيخ مكانتها مكاناً مفضلاً للعيش والعمل على مستوى العالم، و(أجندة دبي الاجتماعية 33) التي تسعى إلى تطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «باركن»، أحمد بهروزيان: «تمثل الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة و(باركن) خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تعزيز استخدام المركبات الكهربائية، حيث تدعم بشكل مباشر رؤية دبي للتنقل الأخضر 2030، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)».

يذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي قدّمت أكثر من 26 ألف ميغاواط ساعة من الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية منذ بداية المبادرة وحتى نهاية مارس 2024، ما أسهم في قطع ما مجموعه أكثر من 130 مليون كيلومتر، باستخدام المركبات الكهربائية.