تطوير منشأة لـ «كونيه + ناجل» في «إي زي دبي»

أعلنت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري رئيس يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، و«شركة الدار العقارية»، عن تعاونهما لتطوير منشأة جديدة لشركة «كونيه + ناجل» العالمية المتخصصة في مجال الخدمات اللوجستية، وذلك في منطقة «إي زي دبي» المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في «دبي الجنوب».

وتقع هذه المنشأة على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، فيما من المتوقع أن يتم تسليم المنشأة لشركة «كونيه + ناجل» بحلول الربع الثاني من عام 2025.

وبحسب «دبي الجنوب»، تبلغ مساحة المنشأة الجديدة 22 ألفاً و915 متراً مربعاً، وتتضمن مساحات مكتبية ومستودعات، حيث ستقدم الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث وخدمات التجارة الإلكترونية ومناولة البضائع.

وقال المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد، إن «(كونيه + ناجل) ستستفيد من البنية التحتية المتطورة في (دبي الجنوب) والخدمات المخصصة لتعزيز حضورها في المنطقة، والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية على المستوى الإقليمي».

وأضاف: «تربطنا شراكة استراتيجية مع (الدار العقارية)، وملتزمون باستقطاب أبرز الشركات الرائدة في الصناعة لدعم مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية D33)، وتحديداً أن تكون دبي ضمن أهم خمسة مراكز لوجستية حول العالم».

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، جوناثان إيميري: «يعد قطاع الخدمات اللوجستية فرصة واعدة لشركة (الدار)، ونشعر بالسعادة تجاه التطورات السريعة التي نحققها بالشراكة مع (دبي الجنوب)، إذ نتعاون معاً لإنشاء مرافق لوجستية قابلة للتطوير لتواكب الطلب المستمر على المنشآت عالية المستوى في دولة الإمارات، لاسيما من الشركات العالمية مثل (كونيه + ناجل)، كما نواصل جهودنا للالتزام باستثمارنا المعلن بقيمة مليار درهم في قطاع الخدمات اللوجستية، ونتطلع للإعلان عن المزيد من المشروعات قريباً».

في السياق نفسه، شدد المدير العام لشركة «كونيه + ناجل» في دول مجلس التعاون الخليجي، لي أيونز، على دور وأهمية التعاون طويل الأمد مع «دبي الجنوب» و«الدار» لدعم جهود «كونيه + ناجل» التوسعية، مشيداً بالموقع الاستراتيجي لمشروع «إي زي دبي» الذي تم تصميمه بعناية كمنطقة مخصصة للتجارة الإلكترونية من قبل «دبي الجنوب»، وبقدرات التطوير لـ«الدار»، فضلاً عن الخبرة العالمية لـ«كونيه + ناجل» في مجال لوجستيات التجارة الإلكترونية، ما سيسهم في دعم التعاون المتبادل من خلال إنشاء المركز الجديد.