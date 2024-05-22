الإمارات الأولى إقليمياً والـ 18 عالمياً في «تنمية السياحة والسفر»

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الـ18 عالمياً في «مؤشر تنمية السياحة والسفر»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ووفق التقرير الصادر، أمس، فقد رفعت دولة الإمارات نقاطها بنسبة 4.4% في مؤشر عام 2024، لتصعد سبع مراتب من المركز 25 عالمياً في النسخة السابقة من التقرير التي صدرت في عام 2021.

ويصنف التقرير 119 اقتصاداً وفقاً لمجموعة من العوامل، ويتكون المؤشر من خمسة مؤشرات فرعية، تتضمن البيئة التمكينية، وسياسة السفر والسياحة، والظروف التمكينية، والبنية التحتية والخدمات، وموارد السفر والسياحة كالطبيعة والثقافة، واستدامة قطاع السفر والسياحة.

وتصدرت الولايات المتحدة المؤشر، تبعتها إسبانيا، واليابان، لتحافظ البلدان ذات المراكز الثلاثة الأولى على ترتيبها كما في النسخة السابقة من التقرير. ومن بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، تم تصنيف الإمارات والسعودية فقط ضمن المراكز الـ10 الأولى التي أظهرت أكبر قدر من التحسّن في نتائجها بين عامي 2019 و2024.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات التعافي في عدد السياح الدوليين الوافدين «20% أعلى من مستوى 2019»، في حين أظهرت كل من أوروبا وإفريقيا والأميركتين انتعاشاً قوياً لتستعيد 90% من الحركة عام 2023 مقارنة بما قبل جائحة «كوفيد-19».

وقال رئيس فريق الصناعات العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي، فرانسيسكو بيتي: «يمثل هذا العام نقطة تحوّل بالنسبة لقطاع السفر والسياحة».