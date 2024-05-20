«تنظيم الاتصالات» تتيح التحكم في الرسائل التسويقية

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) إطلاقها، أخيراً، خدمة تتيح التحكم وتصنيف الرسائل النصية القصيرة التسويقية والدعائية التي ترد إلى المتعاملين عبر الهواتف المحمولة.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح للمستهلك إمكانية تصنيف القطاعات التي ترسل الرسائل التسويقية، مثل العقارات والبنوك والتعليم والصحة، وإتاحة حرية اختيار القطاعات التي يرغب في تلقي الرسائل التسويقية منها، وتلك التي يرغب في منع رسائلها الدعائية.

وأوضحت الهيئة عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الخدمة تتيح التحكم في جميع الرسائل التسويقية، مع حرية المنع الجماعي لها أو السماح الكلي باستقبالها، أو اختيار تصنيف فئات معينة لتلقي الرسائل منها.

ولفتت «تنظيم الاتصالات» إلى أن الخدمة تحسّن تجربة المتعاملين وتمنحهم حرية اختيار وتصنيف الرسائل التي يتلقونها عبر الهواتف المحمولة، ما يعزز وجود بيئة اتصالات أكثر أماناً وموثوقية ويدعم سعادة المتعاملين.

وتتاح الخدمة عبر الرقم 7726، إذ يمكن طلب المساعدة عن طريق إرسال رسالة بكلمة «HELP» باللغة الإنجليزية، ويمكن للمتعامل بدء الرسالة بحرف «U» باللغة الإنجليزية، يليه اسم القطاع للسماح بتلقي الرسائل منه، فيما يمكن تفعيل المنع لجميع القطاعات، أو اختيار قطاعات معينة عبر بدء الرسالة بحرف «B».