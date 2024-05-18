7000 زائر للدورة 23 من «معرض المطارات 2024»

اختتم معرض المطارات 2024 فعالياته أول من أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، بعد ثلاثة أيام من جلسات النقاش المثمرة وعروض التقنيات المبتكرة والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستسهم في تشكيل مستقبل صناعة المطارات في العالم.

وشارك في الدورة الـ23 من معرض المطارات 2024 أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 20 دولة، وضم المعرض أربعة أجنحة دولية وأكثر من 120 مشترياً من أكثر من 35 دولة، وبلغ عدد زوار المعرض 7000 زائر، وتم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بالإضافة إلى أكثر من 3500 اجتماع ضمن برنامج تواصل الأعمال.

وشهد المعرض السنوي المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا (MEASA)، مشاركة واسعة من قادة الصناعة والخبراء الدوليين والإقليميين، بالتزامن مع توقعات متفائلة بنمو صناعة الطيران العالمية، وتحديداً الشرق الأوسط، إذ يتوقع أن تسجل الصناعة رقماً قياسياً جديداً في عدد الركاب وتوسعات المطارات الكبرى.

ورفع مجلس المطارات الدولي (ACI) توقعاته بتعافي حركة المسافرين العالمية لتصل إلى 9.4 مليارات مسافر خلال 2024، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 9.2 مليارات مسافر في عام 2019، وأن تنمو حركة الطائرات إلى 111.6 مليون حركة بحلول عام 2026، وأن تشهد المطارات الدولية 153.8 مليون حركة طائرات بحلول عام 2041.

وحظي مشروع توسعة مطار آل مكتوم، الذي سيعتبر عند اكتماله أكبر مدينة مطار في العالم بكلفة 128 مليار درهم، باهتمام صناعة المطارات العالمية، نظراً إلى ضخامته وما سيوفره من فرص للمصنعين الدوليين للمساهمة في بنائه.

من جانبها، أكدت مديرة المعرض، مي إسماعيل، أن «الإقبال والاهتمام الكبيرين اللذين شهدهما الحدث، يعكسان أهمية الإعلان عن مشروع مطار آل مكتوم الدولي الجديد بكلفة 128 مليار دهم، والذي سيشكل دفعة قوية لصناعة المطارات العالمية، إضافة إلى أرقام النمو القياسية المتوقعة بحجم الاستثمار في تحديث وتطوير وإنشاء المطارات الجديدة لتلبية نمو الطلب العالمي على السفر وتنافس المطارات الدولية على أخذ حصتها من هذا النمو». وأضافت أن «التوسعات العملاقة والتحديثات التي تشهدها مطارات دول المنطقة ستجعل منها لاعباً رئيساً في صناعة المطارات وخدمات المسافرين حول العالم، وهذا سيشكل فرصة سانحة للشركات الدولية المتخصصة بمعدات وتقنيات المطارات، للإسهام في عملية التطوير هذه التي تعتبر الأكبر في تاريخ مطارات المنطقة منذ عقود طويلة».

وتمحورت نسخة هذا العام من المعرض حول موضوع «الاستدامة والابتكار»، حيث سلط الضوء على الجهود المبذولة لجعل صناعة الطيران أكثر استدامة وفاعلية. وشهد المعرض تقديم مجموعة واسعة من التقنيات والحلول الجديدة التي تهدف إلى تقليل التأثير البيئي لقطاع الطيران، وتحسين كفاءة عمليات المطارات، وتعزيز تجربة المسافرين.