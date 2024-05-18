تعاون لتعزيز حلول الطاقة المستدامة

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مع شركة «باور تشاينا» الصينية التعاون في الطاقة المستدامة والمياه. جاء ذلك، خلال استقبال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، وفداً من الشركة الصينية حيث ناقش مجالات التعاون المحتملة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة، وحلول الشبكات الذكية، وتطوير البنية التحتية للمياه.

وأكد الطاير التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بمبادئ الاستدامة والابتكار، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.