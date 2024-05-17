غرفة دبي العالمية تستقطب 8 شركات متعددة الجنسيات

حققت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أداءً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2024 على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، ودعم توسع الشركات العاملة بالإمارة في الأسواق العالمية، وذلك بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

ونجحت غرفة دبي العالمية في استقطاب 37 شركة متنوعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة خلال الربع الأول 2024، مقارنة بـ25 شركة تم استقطابها خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بنمو قدره 48%، ما يجسد تنامي الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة عالمياً، وريادتها وجهة مفضلة للأعمال والشركات في كل القطاعات.

وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة ثماني شركات متعددة الجنسيات، مقارنة بخمس شركات تم استقطابها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو يبلغ 60%، إضافة إلى 29 شركة صغيرة ومتوسطة، بنمو 45% مقارنة بـ20 شركة في الفترة نفسها من 2023.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «نواصل الارتقاء بجهودنا لاستقطاب الشركات والمستثمرين الدوليين إلى الإمارة، بالتوازي مع تحفيز انطلاق الشركات المحلية إلى الأسواق العالمية الواعدة، ما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وأضاف: «تسهم شبكة المكاتب الخارجية التابعة للغرفة التي بلغ عددها 31 مكتباً بدور مركزي في الترويج لدبي كمدينة مثالية للأعمال والمواهب وأصحاب الثروات والشركات على مختلف أنواعها وتخصصاتها، بالتوازي مع توفير الدعم اللازم لمجتمع الأعمال المحلي في دبي، للاستفادة من الفرص في الأسواق الخارجية، وتعد هذه المكاتب جزءاً لا يتجزأ من خططنا لترسيخ مكانة دبي وجهةً عالمية للاستثمارات الخارجية المباشرة، وقاعدة للتوسع إلى أسواق العالم».